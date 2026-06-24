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Analiza momentului în emisiunea „Harta de impact”, împreună cu jurnalistul Cristian Pantazi, miercuri de la ora 13.00

Analiza momentului în emisiunea „Harta de impact”, împreună cu jurnalistul Cristian Pantazi, miercuri de la ora 13.00
Mediafax
24 iun. 2026, 08:00, Știrile zilei
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În emisiunea „Harta de impact” realizată de Ioana Câmpean și Elena Deacu facem împreună cu Cristian Pantazi (director G4Media) o analiză completă a situației politice: negocierile de ultimă oră pentru desemnarea noului premier, implicațiile și actorii relevanți. Urmărește LIVE astăzi de la ora 13.00.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim plan informații exclusive și teme relevante pentru public, fie că este vorba de salariați, liber profesioniști sau antreprenori.

În fiecare ediție avem în studio personaje-cheie pe subiectele arzătoare ale momentului.

Emisiunea poate fi urmărită pe canalele de Youtube și pe conturile de Facebook ale G4Media și Economedia.

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