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Dragoș Pîslaru, invitat în ediția de astăzi „Harta de impact”. Discutăm LIVE negocierile pentru formarea guvernului, scenariile de premier și implementarea PNRR

În emisiunea „Harta de impact”, realizată de Ioana Câmpean și Elena Deacu, astăzi de la ora 13.00, discutăm cu ministrul Dragoș Pîslaru contextul politic actual, cu accent pe negocierile în desfășurare pentru desemnarea noului premier și pe configurațiile posibile de guvernare, dar și absorbția critică a banilor din PNRR. Urmărește LIVE astăzi de la ora 13.00.
Dragoș Pîslaru, invitat în ediția de astăzi „Harta de impact”. Discutăm LIVE negocierile pentru formarea guvernului, scenariile de premier și implementarea PNRR
Raluca Anna Veleanu
24 iun. 2026, 10:38, Politic
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Ministrul Dragoș Pîslaru este proaspăt devenit membru PNL și ales vicepreședinte în echipa lui Ilie Bolojan. În același timp, el este ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar al Muncii.

În emisiune va participa și Cristian Pantazi (director G4Media), care va discuta alături de gazdele emisiunii despre actorii politici implicați și scenariile aflate pe masă în această etapă a negocierilor.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13:00, Ioana Câmpean (redactor-șef G4Media) și Elena Deacu (redactor-șef Economedia) desenează live harta deciziilor care contează și arată publicului cum îi influențează acestea buzunarul, afacerea sau cariera.

Jurnaliști cu experiență din cele două redacții aduc în prim plan informații exclusive și teme relevante pentru public, fie că este vorba de salariați, liber profesioniști sau antreprenori.

În fiecare ediție avem în studio personaje-cheie pe subiectele arzătoare ale momentului.

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