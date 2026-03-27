UPDATE Accident grav în Dâmbovița: Impact între un microbuz cu elevi și un TIR. Patru elevi și un adult, la spital

UPDATE 2: Elevi răniți duși la București

IGSU a transmis că în accident au fost implicate 13 persoane, din care 11 copii și doi adulți.

Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului de către echipajele medicale alocate la caz.

Cinci persoane, patru copii și un adult, vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare de specialitate.

Trei copii vor fi duși la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, iar cel de-al patrulea la o unitate medicală din Târgoviște. Aceștia sunt conștienți si cooperanți.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

UPDATE: Cinci persoane, la spital

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, cinci victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

Este vorba de patru elevi și un adult, potrivit ISU Dâmbovița.

Intervenția este în desfășurare.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

IPJ Dâmbovița anunță că în accident au fost implicate un microbuz școlar și un ansamblu de vehicule.

În urma acestuia, mai multe persoane au fost rănite, primind îngrijiri medicale.

Având în vedere numărul mare de persoane posibil implicate, la nivelul județului Dâmbovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin 11 echipaje SMURD, suplimentate cu încă două echipaje SMURD din cadrul ISU București-Ilfov, două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un post medical avansat, cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și un elicopter SMURD.

Potrivit primelor informații, trei dintre elevi au suferit leziuni în zona capului, sunt conștienți și evaluați medical la fața locului, transmite Centrul Infotrafic.