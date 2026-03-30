Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers

Circulația este afectată în București, în Sectorul 2, unde o surpare apărută în zona unei lucrări la linia de tramvai a impus intervenția echipelor și limitarea traficului pentru siguranță.
Maria Miron
30 mart. 2026, 14:43, Social

O porțiune de carosabil s-a surpat luni dimineață pe Bulevardul Basarabia, în apropierea intersecției cu Șoseaua Mihai Bravu, în zona refugiului de tramvai de la numărul 11, a anunțat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Incidentul a fost semnalat Brigăzii Rutiere a Capitalei de constructorul lucrării de reabilitare a liniei de tramvai, compania PORR Construct.

Restricții pe un sens de mers

După verificările făcute de echipele Apa Nova București, compania care gestionează rețeaua de apă și canalizare din Capitală, s-a constatat că este necesară intervenția în zonă pentru eliminarea riscurilor de extindere a surpării și de afectare a carosabilului sau a rețelelor subterane.

Ca urmare, traficul rutier a fost restricționat pe Bulevardul Basarabia, pe sensul de deplasare dinspre strada Câmpia Libertății către Șoseaua Mihai Bravu. Măsura a fost luată pentru a permite lucrările de remediere și pentru a preveni eventuale incidente.

Zona afectată se află pe traseul lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai. Cauza exactă a surpării nu a fost precizată de autorități. Nici durata intervenției nu a fost anunțată deocamdată.

Recomandări pentru șoferi

Brigada Rutieră le recomandă conducătorilor auto să evite zona, dacă este posibil, să circule cu prudență și viteză redusă, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să respecte semnalizarea temporară, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Șoferii sunt sfătuiți să aleagă rute alternative pentru a evita blocajele care pot apărea în zonă pe durata lucrărilor.

