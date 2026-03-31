UE prelungește sancțiunile împotriva Iranului până în 2027

Decizia a fost luată luni, iar măsurile includ interdicții de călătorie și înghețarea activelor pentru persoanele și entitățile vizate, precum și interzicerea exportului către Iran de echipamente care ar putea fi utilizate pentru represiune internă sau pentru monitorizarea comunicațiilor.

În plus, cetățenilor și companiilor din UE le este interzis să pună la dispoziție fonduri celor incluși pe listă. În urma ultimei revizuiri, lista cuprinde 262 de persoane și 53 de entități.

Cine este vizat de sancțiuni

Regimul de sancțiuni al UE, introdus în 2011 și prelungit anual, vizează persoane și instituții considerate responsabile pentru încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv detenții arbitrare, tortură, violențe și restrângerea libertății de exprimare.

Pe listă se regăsesc în special membri ai aparatului de securitate și ai sistemului judiciar din Iran, precum structuri ale Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), poliția moralității, oficiali ai forțelor de ordine și judecători implicați în condamnări controversate.

De-a lungul timpului, UE a inclus pe listă și oficiali de rang înalt, precum Ebrahim Raisi, dar și foști miniștri, șefi ai poliției și comandanți ai IRGC, structura-cheie de securitate a regimului, implicați în represiune și încălcări ale drepturilor omului.

Din 2022, Uniunea Europeană a extins semnificativ aceste măsuri, prin mai multe pachete succesive de sancțiuni, pe măsură ce au crescut îngrijorările legate de acțiunile autorităților iraniene.

Reacția UE: Violență și detenții arbitrare

„Condamnăm utilizarea violenței, detențiile arbitrare și tacticile de intimidare folosite de forțele de securitate împotriva demonstranților”, se arată în declarația transmisă în numele Uniunii Europene de înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, în ianuarie 2026.

Oficialii europeni au cerut eliberarea imediată a tuturor persoanelor reținute pentru exercitarea drepturilor fundamentale. De asemenea, au insistat asupra obligației autorităților iraniene de a respecta libertatea de exprimare, de asociere și dreptul la protest pașnic, precum și accesul la informații, inclusiv prin restabilirea internetului.

Sancțiuni și pentru programul nuclear

Uniunea Europeană leagă sancțiunile nu doar de situația drepturilor omului, ci și de riscurile de securitate generate de Iran în regiune.

„UE a adoptat sancțiuni ample ca răspuns la reprimarea brutală și încălcările drepturilor omului, dar și la amenințările la adresa securității regionale”, se arată într-o altă declarație a Consiliului UE din luna martie, care face referire inclusiv la programele nuclear și balistic ale Iranului.

Oficialii europeni avertizau încă de atunci asupra consecințelor majore economice în cazul escaladării tensiunilor și subliniau importanța evitării perturbării rutelor strategice, precum Strâmtoarea Hormuz.

State din afara UE susțin măsurile

„UE își exprimă solidaritatea cu poporul iranian, care își exprimă aspirațiile legitime pentru o viață mai bună, libertate și demnitate”, se arată în declarațiile oficiale.

Mai multe state europene din afara UE, inclusiv Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, Republica Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Ucraina, s-au aliniat acestei poziții.