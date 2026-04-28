Bărbat care se erija în activist de mediu, a șantajat pentru a primi sume de bani

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au pus în executare, marți, trei mandate de percheziție domiciliară, activitățile vizând asigurarea și completarea materialului probator într-un dosar penal vizând fapte de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.

Dosarul penal este instrumentat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, fiind documentată activitatea infracțională a doi bărbați, de 45 de ani, din municipiul Suceava, respectiv de 43 ani, din comuna Bilca.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în perioada iunie – octombrie 2025, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, bărbatul de 45 de ani, având complicitatea bărbatului de 43 de ani, ar fi săvârșit 9 acte materiale infracționale ce întrunesc fiecare conținutul infracțiunii de șantaj, părți vătămate fiind atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

„În scopul săvârșirii actelor infracționale, bărbatul de 45 de ani s-ar fi erijat într-un activist preocupat de problematica de protecție a mediului, în spectrul activităților de exploatare a agregatelor minerale, sub acest pretext realizând amenințări cu darea în vileag a unor presupuse fapte compromițătoare sau cu difuzarea unor imagini pe rețele de socializare, toate activitățile ilicite fiind derulate în scopul dobândirii de foloase patrimoniale injuste, respectiv diverse sume de bani sau prestări de servicii”, transmite Poliția Română.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că este vorba de Andrei Ionuț Necșulescu, zis Bobo Clovnu’.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe bunuri cu valoare probatorie în cauză, cele două persoane fiind conduse la audieri, în baza unor mandate de aducere. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de șantaj în formă continuată și complicitate la șantaj.