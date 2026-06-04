O muscă parazit care se hrănește cu animale cu sânge cald a fost descoperită la un vițel din Texas

Un caz a fost confirmat la un vițel din La Pryor, Texas, un oraș situat la aproximativ 48 km nord-est de granița dintre SUA și Mexic. Este o adevărată lovitură pentru crescătorii de vite din SUA care se pregăteau pentru o epidemie de muscă domestică, deoarece dăunătorul a avansat spre nord, prin Mexic, în ultimul an.

Secretarul USDA, Brooke Rollins, a declarat că acest caz, primul din Texas din 1966, este singura infestare confirmată din țară, scrie Reuters.

This evening, I hosted a call with Texas media alongside @USDA Under Secretary Dudley Hoskins and Texas animal health officials to provide an update on the confirmed detection of New World Screwworm (NWS) in South Texas and outline our immediate response efforts. We briefed… pic.twitter.com/VI16BlRXYW — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

Prețuri deja record pentru consumatorii de carne de vită

Dăunătorul ar putea reduce și mai mult efectivul de bovine din SUA, care se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 75 de ani. Aprovizionarea limitată a redus deja producția de carne de vită și a dus prețurile la niveluri record pentru consumatori.

Detectarea amenință, de asemenea, industria zootehnică din Texas, care s-ar putea confrunta cu pierderi economice estimate de până la 1,8 miliarde de dolari dacă dăunătorul se răspândește și reprezintă un regres pentru eforturile SUA care costă milioane de dolari pentru a ține dăunătorul la distanță, au spus experții.

Critici pentru USDA: A acționat prea încet

Comisarul pentru agricultură din Texas, Sid Miller, a criticat USDA pentru că a permis ca viermele șerbun să ajungă în SUA.

„În loc să folosească toate instrumentele disponibile, USDA a acționat prea încet și s-a bazat exclusiv pe o soluție parțială a cărei implementare completă durează ani de zile”, a spus el. Rollins a spus că eliberarea muștelor sterile a fost cel mai eficient instrument și că USDA a investit masiv în producție.

Reuters a relatat miercuri dimineață că mostrele unei suspecte infestări cu viermi șerbuni la o fermă din La Pryor au fost trimise pentru testare la laboratorul guvernului federal din Ames, Iowa. Contractele futures pentru bovine de la Chicago Mercantile Exchange și-au extins pierderile, încheind cu o scădere de 1,7%, traderii fiind îngrijorați că confirmarea unui caz în SUA ar putea reduce cererea de carne de vită.

Ce sunt viermii șerbuni și cât de periculoși sunt pentru oameni și animale

Viermii șerbuni sunt muște parazite ale căror femele depun ouă în răni deschise și membranele mucoase ale oricărui animal cu sânge cald. Odată ce ouăle eclozează, sute de larve de viermi șerbuni își folosesc gurile ascuțite pentru a săpa prin carne vie, ucigându-și în cele din urmă gazda dacă nu sunt tratate. Se răspândesc în mare parte prin mișcarea animalelor infestate.

Musca poate infesta și oamenii și animalele de companie, dar riscul pentru oameni este scăzut, iar cazurile umane de oțet șurcuță sunt rare, au declarat experții. Musca nu prezintă probleme de siguranță alimentară.

Primele măsuri

USDA a declarat că a oprit mișcarea oricăror animale într-o zonă de 20 km (12,4 mile) în jurul locului detectării, în încercarea de a limita parazitul, a eliberat muște sterile pentru oțet șurcuță în zonă, a implementat o supraveghere suplimentară a faunei sălbatice și a trimis o echipă de intervenție în zonă. Rollins a mai spus că un avion se îndrepta spre sudul Texasului cu stocuri de tratamente pentru oțet șurcuță.

„Protejarea industriei noastre zootehnice este o problemă de securitate națională de cea mai mare importanță”, a declarat Dudley Hoskins, subsecretar al USDA.