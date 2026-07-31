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OMV Petrom spune că are asigurate cantitățile necesare de țiței pentru august și, în mare măsură, pentru septembrie, dar și produse finite pentru ambele luni

OMV Petrom dispune de cantitățile de țiței pentru procesare pentru august și, în mare parte pentru septembrie, are asigurate produsele finite pentru cele două luni, a dat asigură conducerea executivă a grupului vineri, la întrebarea reporterului Mediafax în cadrul conferinței de presă pentru detalierea rezultatelor pentru primul semestru din 2026.
OMV Petrom spune că are asigurate cantitățile necesare de țiței pentru august și, în mare măsură, pentru septembrie, dar și produse finite pentru ambele luni
Sursa foto: Mediafax
Mădălina Prundea
31 iul. 2026, 15:37, Economic
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Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru segmentul Rafinare și Marketing, a detaliat, vineri, demersurile privind securitatea aprovizionării, ca răspuns la întrebarea reporterului Mediafax adresată conducerii companiei privind impactul noii legi privind redeclararea stării de criză pe piața țițeiului și produselor petroliere –  adoptate, dar încă neintrată în vigoare.

„Vorbim despre securitatea aprovizionării. În ceea ce ne privește, avem cantitățile necesare de țiței asigurate pentru procesare pentru luna august și în mare măsură pentru luna septembrie. Prioritatea noastră este să ne asigurăm că procesăm țițeiul sau utilizăm rafinăria la capacitate maximă în perioada următoare, pe de o parte și, de asemenea, avem securizate volumele de produse finite pentru o cerere normală estimată de noi pentru august și septembrie. În ceea ce privește legislația, cum spunea și Alina mai devreme, facem încă evaluările și încercăm să înțelegem toate implicațiile pentru a vedea ce înseamnă pentru noi și pentru lanțul de aprovizionare pentru viitor”, a răspuns și Radu Căprău la întrebarea Mediafax.

Potrivit raportului pentru primele 6 luni, rata de utilizare a rafinăriei a fost de 97%, susținând disponibilitatea produselor și siguranța aprovizionării.

De menționat că volumele de vânzări cu amănuntul la nivelul grupului OMV Petrom au crescut cu 5%, în contextul distorsiunilor de piață generate de intervențiile de reglementare.

O nouă stare de criză

În ceea ce privește impactul financiar al noii legi, Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, a declarat că acesta va fi evaluat după ce va fi publicată varianta finală.

„Practic săptămâna aceasta în Parlamentul a decis să restabilească situația de criză pentru țiței și produse petroliere, având în vedere contextul și prețurile și practic din ce am văzut a fost aprobat, însă nu avem încă o lege finală publicată în Monitorul Oficial.Așteptăm să vedem varianta finală și vom calcula impact și așa mai departe. Din înțelegerea noastră din ceea ce am văzut în drafturile publicare, practic sunt trei modificări importante care vin (…). Sigur, pentru implementare și pentru calcule de impact, trebuie să vedem legislația exactă și vom face acest lucru în următoarele săptămâni”, a declarat Alina Popa, la întrebarea Mediafax.

Principalele trei modificări din proiectul de lege adoptat de Parlament, așa cum a menționat și Alina Popa, vizează continuarea plafonării adaosurilor comerciale, cu posibilitatea de ajustare cu inflația, a doua este menținerea taxei de solidaritate, modificată față de varianta trecută, iar rata de impozitare nu depinde toate evoluția a prețurilor de Brent, dar și de diesel, pentru trei luni, cu posibilitatea de prelungire, și treia este legată de introducerea unei acciză dinamice care înseamnă că există posibilitatea unei reduceri undeva între 5 și 25%.

Potrivit rezultatelor pentru primul semestru publicate vineri de OMV Petrom, compania a plătit 160 de milioane de lei în contul taxei de solidaritate în Explorare și producție introdusă în trimestrul doi din 2026.

Rezultatele la 6 luni

„Prin operațiunile noastre, am asigurat aprovizionarea neîntreruptă cu energie a clienților noștri, menținând în același timp un ritm susținut de progres în procesul nostru de transformare. Asigurarea unei aprovizionări fiabile cu energie rămâne o prioritate în contextul perturbărilor actuale de pe piață. Pentru 2026, planificăm investiții de 9 miliarde de lei pentru a susține si a contribui la creșterea capacității de producție de energie a României”, a declarat anterior și Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Grupul OMV Petrom a încheiat primul semestru al anului 2026 cu un profit de 1,8 miliarde de lei, cu 14% mai mic față de primele șase luni de anul trecut, așa cum a anunțat vineri la Bursa de Valori București (BVB), în contextul în care cel de-al doilea conflict geopolitic, izbucnit la finalul lui martie, a dus atât la perturbări ale lanțului global de aprovizionare și creșterea prețurilor pe burse, dar și la declararea unei stări de criză pe piața carburanților pe plan național, cu limitări de adaosuri comerciale și o nouă contribuție de solidaritate.

În aceeași perioadă, a detaliat conducerea companiei, investițiile au fost duble față de profit, de 3,7 miliarde de lei, cu 13% mai mari, care susțin implementarea proiectelor strategice majore, inclusiv proiectul de exploatare a gazelor naturale din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, în cote egale cu producătorul național de gaze Romgaz. În acest interbal, contribuția la bugetul de stat a crescut cu 29%, la 10,2 mld lei.

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