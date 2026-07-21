Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla”, a murit într-un accident de mașină la doar 18 ani

Kaylee Hottle, o actriță surdă, cunoscută mai ales pentru rolul principal în două filme „Godzilla”, a murit marți într-un accident de mașină, potrivit AP.

Anunțul decesului său a fost făcut public de către Biroul Șerifului din comitatul Frederick. Ea avea doar 18 ani.

Mașina a lovit un podeț

Hottle era unul dintre cei doi pasageri din mașină, când aceasta a ieșit de pe șosea și a lovit un podeț în Ijamsville. Accidentul s-a produs înainte de ora 3 dimineața, ora locală.

Șoferul, un bărbat de 19 ani din Frederick, a fost dus la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol. Celălalt pasager a refuzat îngrijirile medicale, potrivit unui comunicat de presă al biroului șerifului. Se crede că viteza excesivă a fost un factor în accident, care face obiectul unei anchete, potrivit sursei.

Hottle era o vorbitoare nativă de limbajul semnelor american. Membrii familiei sale sunt, de asemenea, surzi. Părinții ei, Joshua și Ketsi Hottle, au distribuit declarații video emoționante despre moartea ei, pe rețelele de socializare.

A jucat rolul principal în „Godzilla”

În „Godzilla vs. Kong” și continuarea „Godzilla x Kong: The New Empire”, Hottle a jucat rolul principal.

Într-un interviu din 2024 acordat Associated Press, Hottle a declarat, prin intermediul unui interpret, că nu mai văzuse filme cu monștri înainte de a fi distribuită în „Godzilla”, așa că tatăl ei a ajutat-o ​​să înțeleagă genul.

„Admir o mulțime de oameni, dar singura persoană pe care o admir, puținii oameni pe care îi admir cel mai mult, sunt părinții și surorile mele”, a scris Hottle.

Hottle era inclusă pe lista celor care vor apărea în viitorul film „What Doesn’t Kill Us”. Anterior, ea a apărut într-un episod de televiziune din 2021 din „Magnum PI”, mai arată sursa.

Oficialii de la Texas School for the Deaf din Austin au anunțat, de asemenea, moartea lui Hottle pe Facebook. Au transmis că servicii de consiliere și sprijin vor fi disponibile colegilor și prietenilor ei.