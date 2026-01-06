SUA: Curtea Supremă din Arizona a fost evacuată după descoperirea unui pachet suspect

Autoritățile statale au fost alertate cu privire la existența unui colet suspect care a fost identificat în camera destinată corespondenței de la Curtea Supremă.

Potrivit unui comunicat oficial, pachetul conținea mai multe fiole, dintre care două au fost testate pozitiv pentru o „substanță explozivă improvizată”.

Ca măsuri de precauție, au fost evacuate mai multe clădiri din apropiere. Printre acestea se numără: Curtea Supremă, o divizie a Curții de Apel, precum și sediile Departamentului Educației, Biroului Procurorului General și Departamentului de Administrație din Arizona, aflate în centrul orașului Phoenix.

Conform autorităților, la momentul incidentului, Curtea Supremă nu se afla în sesiune și că nu au fost raportate victime.

În plus, au fost demarate operațiunile de îndepărtare a pachetului pentru investigații suplimentare și neutralizare.

Potrivit presei locale, pachetul nu ar fi avut o adresă de retur, însă oficialii nu au confirmat dacă acesta conținea un dispozitiv capabil să detoneze și nici modul sau momentul în care a ajuns la destinație.