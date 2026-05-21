UE extinde sprijinul pentru lucrătorii aflați în risc de concediere. Noi reguli adoptate de Consiliu

Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi norme care extind accesul la sprijin prin Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG), astfel încât ajutorul să poată fi acordat și persoanelor aflate în risc de pierdere a locului de muncă, nu doar celor deja concediați.

Potrivit unui comunicat oficial, măsura este luată în contextul restructurărilor din companii, care afectează angajații din mai multe state membre.

Ținta acestei mișcări este să faciliteze tranziția către noi locuri de muncă a persoanelor aflate în situația aceasta de risc.

Potrivit noilor reguli, pentru prima dată, vor fi eligibili pentru sprijin și lucrătorii care se confruntă cu pierderea iminentă a locului de muncă din cauza restructurărilor.

„Această modificare își propune să reducă situațiile în care angajații își pierd locul de muncă deoarece postul lor nu mai este necesar și să ajute lucrătorii să facă tranziția către noi roluri”, se arată în explicațiile privind noile norme.

Regulile se vor aplica până la sfârșitul anului 2027, atunci când expiră actualul program FEG.

În forma actuală, fondul sprijină persoanele care și-au pierdut deja locul de muncă sau activitatea independentă în urma restructurărilor, cu scopul de a le ajuta să reintre pe piața muncii.

Totuși, oficialii europeni declară că disponibilizările au loc adesea în valuri, motiv pentru care sprijinul oferit mai devreme poate fi esențial pentru reconversie profesională.

„Concedierile cauzate de restructurări au loc adesea în valuri, ceea ce înseamnă că persoanele care sunt expuse riscului de concediere au nevoie, de asemenea, de acces la formare și la alte forme de sprijin și ar beneficia de pe urma primirii acestora într-o etapă mai timpurie, înainte de a fi concediate”, se mai arată în document.

Ce tip de sprijin pot primi lucrătorii

Potrivit Comisiei Europene, lucrătorii afectați sau aflați în risc vor putea beneficia de mai multe tipuri de măsuri finanțate din FEG, printre care:

formare pentru dobândirea de noi competențe sau îmbunătățirea celor existente

certificarea competențelor

asistență în căutarea unui loc de muncă

consiliere profesională și orientare în carieră

Toate aceste instrumente sunt gândite pentru a facilita trecerea persoanelor către alte domenii de activitate sau pentru găsirea unor noi oportunități de angajare.