Tánczos Barna: Este important ca programele de sprijin pentru agrocultori să continue

Tánczos Barna, propus de premier să preia intermar conducerea Ministerului Agriculturii, spune că este important ca programele de sprijin pentru agrocultori să continue.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 16:59, Politic

„Este o propunere onorantă, care vine cu responsabilitate”, a scris Tánczos Barna pe Facebook, după ce premierul Ilie Bolojan l-a propus pentru preluarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

El spune că, imediat după ce președintele va semna decretul de numire, va lucra, pe lângă funcția de viceprim-ministru, pentru a asigura buna funcționare a Ministerului Agriculturii în perioada următoare.

„Este important ca programele de sprijin pentru agricultori și investițiile din fonduri europene să continue fără întreruperi, și să putem răspunde provocărilor care afectează sectorul agricol”, a adăugat Tánczos Barna.

El afirmă că UDMR și-a asumat să asigure funcționarea continuă a guvernării.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi propunerile pentru portofoliile devenite vacanțe după demisia miniștrilor PSD.

