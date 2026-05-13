Vântul puternic a făcut ravagii în București și Ilfov: 41 de intervenții ale pompierilor, 25 de mașini avariate

Rafalele puternice de vânt au transformat ultimele ore într-o cursă contracronometru pentru pompierii din București-Ilfov: 41 de intervenții, zeci de copaci prăbușiți și 25 de mașini avariate sunt bilanțul provizoriu al efectelor produse de codul galben.
Luiza Moldovan
13 mai 2026, 15:27, Social
Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit de zeci de ori în ultimele 24 de ore, după efectele produse de intensificările puternice ale vântului, manifestate pe durata codului galben.

Potrivit datelor transmise de instituție, în intervalul 12 mai 2026, ora 10:00 – 13 mai 2026, ora 06:00, salvatorii au gestionat 17 intervenții în București și Ilfov.

10 autoturisme avariate

Dintre acestea, 16 cazuri au fost în București, unde pompierii au intervenit pentru:

  • 13 copaci căzuți
  • două elemente de construcție desprinse
  • un stâlp aflat în pericol de cădere.

În urma incidentelor, 10 autoturisme au fost avariate.

De asemenea, în Ilfov, pompierii au intervenit într-un caz provocat de căderea unui copac.

Seria intervențiilor a continuat și în cursul zilei de miercuri. Astfel, în intervalul 13 mai 2026, ora 06:00 – 14:00, echipajele ISU București-Ilfov au gestionat alte 24 de intervenții, toate în București.

Pompierii au interevnit în 41 de situații de urgență

Potrivit bilanțului, acestea au vizat:

  • 20 de copaci căzuți
  • patru elemente de construcție desprinse

În urma acestor incidente, alte 15 autoturisme au fost avariate.

În total, în mai puțin de 30 de ore, pompierii au intervenit în 41 de situații de urgență, iar 25 de autoturisme au fost avariate din cauza efectelor vântului puternic.

