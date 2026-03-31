Inspectorii antifraudă ANAF confiscă 68,9 milioane lei din schimb valutar ilegal și bijuterii de aur de peste 8,5 milioane lei

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au confiscat, în urma a două controale, peste 68 de milioane de lei de la o societate care desfășura ilegal activități de schimb valutar. De asemenea, aceștia au confiscat, de la o casă de amanet, aproape 22 de kilograme de aur, în valoare totală de peste 8,5 milioane de lei, și peste 1,3 milioane de lei din vânzarea unor lingouri de aur.
Diana Nunuț
31 mart. 2026, 14:26, Social

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, în urma constatării unor activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare de către o societate din București.

Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie a acestui an, ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.

„În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată în comunicatul ANAF.

Totodată, în urma unei acțiuni separate, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur.

Conform ANAF, verificările au evidențiat că societatea „a încălcat prevederile legale privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase”.

„Suplimentar față de aceste sancțiuni, societatea a fost sancționată contravențional
și cu amendă în valoare de 10.000 lei”, se mai arată în comunicat.

Instituția anunță că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, inclusiv în schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet, „pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”.

