Etapă intermediară în campionatul masculin de baschet. Meciul Rapid – FC Argeș, cap de afiș

Campionatul masculin de baschet se apropie de finalul sezonului regulat, joi seară fiind programată etapa a 27-a. Liderul CSM Oradea evoluează la Sibiu, iar cea mai interesantă partidă care se anunță este Rapid București - FC Argeș, două echipe aflate în Top 6.
Foto: LECZKI JOZSI / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 apr. 2026, 08:51, Sport

Rapid București traversează cea mai bună perioadă a sezonului, cu șase victorii consecutive care au propulsat echipa în zona de play-off (locul 6, 14 victorii – 10 înfrângeri).

FC Argeș, ocupantă a locului 4 (16-8), încearcă să se apropie de podiumul provizoriu. Totodată, luptă să-și securizeze avantajul terenului propriu, în prima rundă din play-off.

Piteștenii au o serie de trei victorii consecutive.

Liderul CSM Oradea (21-3) se deplasează pe terenul echipei CSU Sibiu (locul 10, 12-12) după trei victorii la rând.

Chiar dacă nu mai este echipa care se lupta la medalii în urmă cu câțiva ani, CSU Sibiu poate realiza surprize, mai ales pe teren propriu.

Iar echipa din Sibiu încă mai are șanse la play-off.

Un alt duel care se anunță echilibrat este SCM Timișoara – CSO Voluntari.

SCM Timișoara are două eșecuri la rând și se află la limita play-off-ului (locul 8, 13-11).

CSO Voluntari, în schimb, a treia clasată (18-6), încearcă să lege două victorii la rând, după două înfrângeri consecutive.

Dinamo București (18-7), a doua clasată din ierarhie și cea mai în formă echipă din campionat, cu 11 victorii consecutive, întâlnește pe teren propriu pe CSM Târgu Jiu.

Echipa din Gorj are doar 3 victorii bifate în actuala ediție de campionat, dar două în ultimele trei partide.

Programul complet al etapei de joi:

17:00 — Dinamo București – CSM Târgu Jiu
17:00 — CSM Galați – Petrolul Ploiești
18:00 — CSU Sibiu – CSM Oradea
19:00 — CSM Târgu Mureș – CS Vâlcea
19:00 — SCM Craiova – Corona Brașov
19:00 — SCM Timișoara – CSO Voluntari
19:30 — Rapid București – FC Argeș Basketball

