Etapă intermediară în campionatul masculin de baschet. Meciul Rapid – FC Argeș, cap de afiș

Rapid București traversează cea mai bună perioadă a sezonului, cu șase victorii consecutive care au propulsat echipa în zona de play-off (locul 6, 14 victorii – 10 înfrângeri).

FC Argeș, ocupantă a locului 4 (16-8), încearcă să se apropie de podiumul provizoriu. Totodată, luptă să-și securizeze avantajul terenului propriu, în prima rundă din play-off.

Piteștenii au o serie de trei victorii consecutive.

Liderul CSM Oradea (21-3) se deplasează pe terenul echipei CSU Sibiu (locul 10, 12-12) după trei victorii la rând.

Chiar dacă nu mai este echipa care se lupta la medalii în urmă cu câțiva ani, CSU Sibiu poate realiza surprize, mai ales pe teren propriu.

Iar echipa din Sibiu încă mai are șanse la play-off.

Un alt duel care se anunță echilibrat este SCM Timișoara – CSO Voluntari.

SCM Timișoara are două eșecuri la rând și se află la limita play-off-ului (locul 8, 13-11).

CSO Voluntari, în schimb, a treia clasată (18-6), încearcă să lege două victorii la rând, după două înfrângeri consecutive.

Dinamo București (18-7), a doua clasată din ierarhie și cea mai în formă echipă din campionat, cu 11 victorii consecutive, întâlnește pe teren propriu pe CSM Târgu Jiu.

Echipa din Gorj are doar 3 victorii bifate în actuala ediție de campionat, dar două în ultimele trei partide.

Programul complet al etapei de joi:

17:00 — Dinamo București – CSM Târgu Jiu

17:00 — CSM Galați – Petrolul Ploiești

18:00 — CSU Sibiu – CSM Oradea

19:00 — CSM Târgu Mureș – CS Vâlcea

19:00 — SCM Craiova – Corona Brașov

19:00 — SCM Timișoara – CSO Voluntari

19:30 — Rapid București – FC Argeș Basketball