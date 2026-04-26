„Doamne ajută!”. Ce cuvinte românești au învățat străinii de la U-BT Cluj-Napoca

U-BT Cluj-Napoca și-a delectat fanii cu două videoclipuri în care jucătorii din străinătate spun ce cuvinte au reușit să învețe în limba română.

De departe, cei mai buni vorbitori de română sunt Patrick Richard și Karel Guzman, aflați de mai multe sezoane la campioana României.

„Doamne ajută!”

„Doamne ajută!”, „La revedere!” și „Capu meu” sunt o parte dintre expresiile în română pe care Guzman, jucător aflat la Cluj din 2020, le cunoaște. El spune însă că știe mai multe și că are nevoie de mai multă practică.

Americanul Patrick Richard a venit la U-BT în vara lui 2019, iar de atunci a evoluat neîntrerupt pe malul Someşului.

El a obținut între timp și cetățenia română și a jucat pentru Națională. Este de ani buni căpitan al campioanei României.

Pe lângă „Doamne ajută!”, Petrică, așa cum îi spun suporterii, spune că știe multe cuvinte în limba română, printre care „Ce faci?” sau „Bine”.

„Ce faci frate?”

„Victorie” este cuvântul pe care par să îl cunoască la fel de bine Dusan Miletic și Iverson Molonar, aflați la primul sezon în România.

Sârbul Miletic pare să fi prins rapid tainele Limbii române. Într-un alt videoclip, el înșiră mai multe cuvinte: „Ce faci?”, „Bine, foarte bine”, „Bună dimineața”, „Noroc” sau „Aici este casa mea”.

„Ce faci frate?” este exprisia pe care a menționat-o Daron Russel.

U-BT Cluj-Napoca a ajuns în acest sezon până în sferturile Eurocup. Clujenii evoluează în prezent în sferturile Ligii Adrtice și Ligii Naționale de Baschet. De asemenea, în februarie, clujenii au câștigat Cupa României.