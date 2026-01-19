U-BT Cluj-Napoca începe lupta cu rivalii direcți la calificarea în fazele superioare ale Eurocup

Campioana României la baschet masculin începe o serie de cinci meciuri în deplasare, dintre care trei în Eurocup, în lupta pentru unul dintre locuri care duce în faza superioară a competiției.

Astfel, marți, de la ora 19.30, clujenii joacă în deplasare la Cedevita Olimpija Ljubljana.

Formația din Slovenia este pe locul 3 în grupa A, în timp ce U-BT este pe 4. În tur, slovenii s-au impus pe BT Arena cu 87-93.

Lupta pentru unul dintre locurile care duc în faza superioară a competiției e tot mai strânsă în Grupa A, acolo unde șapte echipe se luptă pentru cele cinci locuri rămase care asigură calificarea în sferturi, respectiv în optimi.

Hapoel Jerusalim, cea care conduce grupa A, a obținut calificarea matematică în următoarea fază, după meciul din runda precedentă, când a trecut de Aris Salonic.

Cedevita e pe locul 3, cu 9 victorii și 5 înfrângeri, cu un loc mai sus decât U-BT, care are 8 victorii și 6 înfrângeri. De asemenea, Bahcesehir College e pe locul 2, la egalitate de puncte cu Cedevita, în timp ce Umana Reyer Veneția și BAXI Manresa sunt în urma clujenilor, cu același bilanț după 14 partide, dar cu un coșaveraj mai dezavantajos.

Silvășan: Jucăm cu o echipă bună

„Deplasarea de la Cedevita va fi una complicată, jucăm cu o echipă bună, care ne-a învins în turul acestei grupe din EuroCup. Pentru noi este extrem de important să avem mentalitatea corectă și să mergem acolo cu gândul de a câștiga și de a reuși să facem din punct de vedere al intensității și al efortului un meci foarte bun. Nu avem probleme de lot, toată lumea este aptă și suntem optimiști în ceea ce privește meciul de mâine”, a declarat Mihai Silășan, antrenorul clujenilor, citat de site-ul oficial al echipei.

„Urmează o perioadă foarte importantă pentru noi. Avem meciuri grele în EuroCup împotriva unor rivali direcți, iar obiectivul nostru este să ne punem într-o poziție bună pentru a termina pe primele patru locuri. Sunt meciuri extrem de importante, iar acesta este primul din această serie, împotriva unei echipe puternice, care ne-a învins pe teren propriu în tur. Ne concentrăm să jucăm baschetul nostru, să mergem acolo și să facem tot ce ține de noi pentru a obține victoria”, a spus și Patrick Richard, căpitanul lui U-BT.