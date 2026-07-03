Descoperire istorică în Marea Britanie: o copie extrem de rară a Declarației de Independență a SUA a fost găsită după peste 250 de ani

Documentul a fost găsit la sfârșitul lunii mai de Michael Scurr, voluntar la The National Archives din Kew, în vestul Londrei, în timp ce inventaria o colecție de corespondență a Marinei Regale britanice din secolul al XVIII-lea, mai arată The Guardian.

„A fost doar o dimineață obișnuită de joi”, a povestit Scurr. Totul s-a schimbat în momentul în care a desfăcut un document care începea cu celebra formulare: „In Congress, July 4, 1776. A declaration by the representatives of the United States of America…”

Una dintre doar 11 copii cunoscute

Potrivit Arhivelor Naționale britanice, documentul aparține așa-numitei „Exeter printing”, una dintre primele ediții tipărite ale Declarației de Independență. Specialiștii estimează că au supraviețuit doar 11 exemplare, iar copia descoperită la Londra este singura cunoscută în afara Statelor Unite.

Documentul a fost tipărit în orașul Exeter, New Hampshire, între 16 și 19 iulie 1776, la câteva zile după adoptarea Declarației de Independență la Philadelphia, pe 4 iulie 1776.

Cum a ajuns documentul în arhivele britanice

Descoperirea este considerată excepțională nu doar datorită rarității documentului, ci și pentru că cercetătorii au reușit să-i reconstituie aproape complet traseul. Potrivit Arhivelor Naționale, copia se afla la bordul vasului american Dalton, o navă de tip privateer (o navă corsar, n.e.) autorizată de Congresul Continental să atace nave britanice în timpul Războiului de Independență. Nava a fost capturată de Marina Regală britanică în largul coastelor Spaniei, în decembrie 1776.

Mai multe documente aflate la bord au fost trimise ulterior Curții Amiralității, însă copia Declarației de Independență a fost înregistrată simplu drept „un alt document”, fiind uitată în arhive timp de peste două secole.

Un document care arată cum circulau știrile în 1776

Graham Moore, specialist în documente istorice la The National Archives, spune că valoarea descoperirii depășește raritatea exemplarului. „Este vorba despre știri în anul 1776”, a explicat acesta, referindu-se la faptul că astfel de exemplare erau tipărite rapid și distribuite în colonii pentru ca vestea proclamării independenței să ajungă cât mai repede la populație. Istoricii cred că Eleazer Johnson, căpitanul navei Dalton, ar fi cumpărat exemplarul în apropiere de Portsmouth, New Hampshire, înainte ca vasul să plece spre Europa.

Povestea echipajului continuă după capturare

După capturarea navei, cei aproximativ 120 de membri ai echipajului – americani, britanici, irlandezi, scoțieni, francezi și danezi – au fost duși în Anglia și închiși la Old Mill Prison din Plymouth. Printre ei se afla și Daniel Cottle, descris în registrele vremii drept un marinar de culoare liber, un detaliu care oferă noi perspective asupra diversității celor implicați în Războiul de Independență al Statelor Unite.

Șefa departamentului de arhive juridice, Amanda Bevan, spune că își imaginează căpitanul citind Declarația de Independență echipajului înainte de plecare. „Îmi place să-mi imaginez că Eleazer Johnson le citea documentul celor 120 de oameni de la bord și le explica de ce își riscau viața”, a declarat aceasta.

Descoperirea, anunțată înaintea aniversării a 250 de ani

Anunțul vine cu puțin timp înainte ca Statele Unite să marcheze, pe 4 iulie, 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Directorul executiv al Arhivelor Naționale britanice, Saul Nassé, a descris documentul drept „o amintire puternică a faptului că istoria Revoluției Americane este, în esență, una transatlantică”.

El a subliniat că valoarea excepțională a exemplarului nu ține doar de raritatea sa, ci și de proveniența documentată pas cu pas: de la tipografia din Exeter, la bordul unei nave americane, apoi în mâinile Marinei Regale britanice și, în cele din urmă, în Arhivele Naționale ale Marii Britanii, unde a rămas nedescoperit mai bine de 250 de ani.