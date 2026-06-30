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Număr record de noi milionari în 2025. Aproape jumătate sunt din SUA

Aproximativ un milion de persoane din întreaga lume au devenit milionari în dolari în 2025, un nivel record, piețele financiare fiind principalul motor al creșterii averilor. Statele Unite au concentrat aproape jumătate dintre noii milionari.
Număr record de noi milionari în 2025. Aproape jumătate sunt din SUA
Maria Miron
30 iun. 2026, 17:12, Știrile zilei
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În medie, aproape 2.600 de persoane pe zi au depășit în 2025 pragul unui patrimoniu de un milion de dolari, astfel că aproape un milion de oameni au intrat anul trecut în categoria milionarilor la nivel mondial.

Datele apar în raportul anual Global Wealth Report, publicat marți de banca elvețiană UBS, care analizează evoluția averii populației în 56 de țări. Raportul ia în calcul activele financiare și nefinanciare, în principal proprietățile imobiliare, din care sunt scăzute datoriile.

Milionar nu înseamnă doar bani în bancă

Potrivit datelor publicate, Statele Unite au generat peste 440.000 dintre noii milionari, reprezentând aproape jumătate din totalul mondial. În clasament urmează China continentală, Japonia, Germania, Regatul Unit și Franța.

Autorii raportului precizează că statutul de milionar în dolari nu înseamnă neapărat existența unui milion de dolari într-un cont bancar. „A fi milionar în dolari nu înseamnă să ai un milion de dolari în bancă sau într-un portofoliu de investiții”, se arată în raport, care subliniază că, pentru majoritatea gospodăriilor, cea mai mare parte a averii este reprezentată de locuința principală.

Cel mai rapid ritm din 2017

Conform studiului, averea personală, indiferent de nivelul patrimoniului, a crescut cu 10,8% în 2025, înregistrând „cel mai rapid ritm de creștere din 2017”.

Economiștii băncii elvețiene au explicat această creștere prin „vigoarea piețelor financiare” și „creșterea activelor nefinanciare”, precizând că beneficiile nu au fost distribuite uniform. „Câștigurile au fost inegale, în funcție de regiuni și de nivelurile de avere”, se arată în raport. Totodată, banca subliniază că „creșterea a fost deosebit de puternică în segmentele de avere de peste 5 milioane de dolari”. Cu alte cuvinte, cei foarte bogați au devenit și mai bogați.

Elveția, lider la averea medie

În clasamentul patrimoniului net mediu pe adult, calculat ca diferență între valoarea activelor și a datoriilor, Elveția ocupă primul loc, cu 910.382 de dolari pe adult, urmată de Statele Unite, cu 696.277 de dolari, și Luxemburg, cu 654.732 de dolari.

Franța se află pe locul 15, cu un patrimoniu mediu de 341.359 de dolari pe adult, după Germania și înaintea Taiwanului.

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