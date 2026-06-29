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Cum a ajuns Lidl preferatul românilor? O analiză a prețurilor arată că retailerul are aproximativ jumătate din sortiment la prețuri sub 10 lei

Lidl România își menține angajamentul de a le oferi clienților produse la cel mai bun raport calitate preț, rămânând un partener de încredere al românilor în fiecare zi, într-un context economic marcat de inflație și presiuni constante asupra bugetelor de familie. O analiză recentă a prețurilor arată că aproximativ jumătate din produsele care alcătuiesc sortimentul permanent Lidl sunt disponibile zi de zi, în toate magazinele din țară, la prețuri sub 10 lei.
Cum a ajuns Lidl preferatul românilor? O analiză a prețurilor arată că retailerul are aproximativ jumătate din sortiment la prețuri sub 10 lei
Mediafax
29 iun. 2026, 18:18, Comunicate
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Structura sortimentului permanent disponibil în magazinele Lidl reflectă specificul modelului de business de tip discounter, prin care retailerul este alături de români cu produse la cele mai înalte standarde de calitate, dar în același timp, la prețuri accesibile în categoriile relevante pentru nevoile de zi cu zi: fructe și legume proaspete, carne, pește și lactate, produse congelate și semipreparate, alimente de bază și băcănie, produse de panificație și patiserie, gustări și dulciuri, precum și o gamă variată de băuturi. Aceeași abordare legată de prețurile accesibile zi de zi este valabilă și pentru produse de îngrijire personală, articole pentru întreținerea locuinței, hrană pentru animale de companie și produse destinate grădinăritului.

„Promisiunea noastră față de clienți a fost întotdeauna de a oferi produse de înaltă calitate la cele mai bune prețuri, punând pe primul loc oamenii și oferindu-le o experiență de cumpărături  simplă și plăcută. În contextul economic actual, în care puterea de cumpărare a scăzut, iar clienții resimt o presiune mare pe bugetul familiei din cauza scumpirilor la energie, carburanți și utilități, ne-am concentrat atenția și eforturile pe a menține prețurile la cel mai scăzut nivel posibil. Faptul că cea mai recentă analiză a prețurilor noastre arată că aproximativ 1.400 de produse – adică circa jumătate din întregul sortiment permanent – costă sub 10 lei este dovada concretă a acestui angajament. Continuăm să fim un partener de încredere, oferind o gamă largă de produse accesibile, în care românii pot avea deplină încredere”, a declarat Georgiana Radu, Chief Merchandising Officer, Membru în Consiliul de conducere Lidl România.

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