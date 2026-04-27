„Podul morții” de la Cernobîl: mit sau realitate la 40 de ani de la cel mai grav accident nuclear

La aproximativ doi kilometri de centrala nucleară de la Cernobîl se află un pod feroviar devenit celebru după accidentul din 26 aprilie 1986. Legenda spune că, în noaptea exploziei reactorului 4, zeci de locuitori din orașul Pripyat s-ar fi adunat pe pod pentru a privi incendiul și lumina neobișnuită venită dinspre centrală, mai arată Il Post. Potrivit acestui mit, toți cei prezenți ar fi murit ulterior din cauza expunerii la radiații, de unde și denumirea de „podul morții”.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea accidentului

Datele și mărturiile adunate ulterior contrazic însă această versiune. Explozia reactorului nu a fost suficient de puternică pentru a alerta imediat populația, iar majoritatea locuitorilor nu au realizat gravitatea situației în acea noapte. Mulți dintre cei care au observat fumul sau lumina au făcut-o de la distanță, inclusiv din apartamentele din Pripyat, fără a se deplasa spre pod. Cercetările ulterioare nu au identificat dovezi că zeci de persoane s-ar fi adunat pe pod sau că ar fi murit rapid după incident. Există mărturii despre câteva persoane care au trecut prin zonă, inclusiv un copil care a traversat podul cu bicicleta, dar acestea nu susțin scenariul unei expuneri fatale în masă. De asemenea, nivelul exact al radiațiilor în acel punct nu a fost măsurat la momentul respectiv, ceea ce face imposibilă confirmarea unor afirmații dramatice.

De unde a apărut legenda

Confuzia din primele zile după accident, lipsa informațiilor oficiale și relatările indirecte au contribuit la apariția poveștii. Ulterior, mitul a fost amplificat de cultura populară, inclusiv de serialul Chernobyl, care a prezentat o scenă dramatică pe pod, cu zeci de oameni expuși la „ploaia” radioactivă. Creatorii producției au recunoscut că scena a fost intensificată pentru efect dramatic, nu ca o reconstrucție exactă. Accidentul de la Cernobîl rămâne cel mai grav din istoria energiei nucleare. Explozia reactorului a eliberat materiale radioactive în atmosferă, afectând Ucraina, Uniunea Sovietică și o mare parte din Europa. Evacuarea orașului Pripyat a avut loc abia după aproximativ 36 de ore, ceea ce a crescut expunerea populației.

Bilanțul victimelor, încă incert

Există un consens relativ privind aproximativ 30 de decese imediate cauzate de explozie și sindromul acut de radiații. În deceniile următoare, alte zeci de persoane au murit din cauza bolilor asociate expunerii, însă estimările totale variază de la câteva mii la zeci de mii de victime. Deși „podul morții” a devenit un simbol puternic al dezastrului, dovezile sugerează că povestea sa a fost exagerată. În schimb, tragedia reală a Cernobîlului rămâne mult mai complexă, marcată de erori tehnice, lipsă de transparență și reacții întârziate. La 40 de ani distanță, mitul continuă să existe, dar este tot mai des pus în contextul faptelor documentate.