Atacuri mortale în Ucraina și Rusia, în ziua comemorării dezastrului de la Cernobîl / 16 oameni au murit

Învelișul protector al reactorului 4 al centralei de la Cernobîl. Foto: Hepta

Cel puțin 16 persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore în urma unor atacuri desfășurate în Ucraina, în teritorii ocupate de Rusia și pe teritoriul rus, au anunțat autoritățile, într-un context simbolic marcat de împlinirea a 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, relatează AP.

În Dnipro, atacurile rusești cu drone și rachete au ucis cel puțin nouă persoane, potrivit oficialilor locali.

Alte victime au fost raportate în zone controlate de Rusia și pe teritoriul Federației Ruse: un bărbat a murit la Sevastopol, în urma unui atac ucrainean, iar în regiunea Luhansk cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața în atacuri cu drone.

O femeie a fost ucisă și în regiunea rusă Belgorod.

Zelenski îl acuză pe Putin de „terorism nuclear”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a marcat aniversarea de la Cernobîl avertizând că atacurile rusești din apropierea instalațiilor nucleare riscă să provoace un nou dezastru.

El a acuzat Moscova că expune lumea la „terorism nuclear”, menționând inclusiv incidente în care drone au survolat sau au lovit structuri de protecție ale centralei.

Structura centralei de la Cernobîl are nevoie de reparații

Îngrijorările au fost reluate și de Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, aflat în vizită la Kiev.

Acesta a subliniat că structura de protecție a centralei de la Cernobîl a fost deja afectată de un atac anterior și are nevoie urgentă de reparații.

Costurile sunt estimate la cel puțin 500 de milioane de euro, în condițiile în care finanțările promise până acum sunt mult sub acest nivel.

În paralel, conflictul continuă să se extindă și dincolo de linia frontului

Armata ucraineană a anunțat că a lovit o rafinărie de petrol din regiunea rusă Iaroslavl, declanșând incendii la o instalație strategică pentru aprovizionarea militară a Rusiei.

Pe fondul acestor evoluții, Moscova își consolidează alianțele externe.

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a discuta extinderea cooperării militare.

Potrivit oficialilor ruși, colaborarea ar urma să devină una „pe termen lung”, în condițiile în care Phenianul a trimis deja trupe și armament în sprijinul Rusiei.

Războiul, aflat în al patrulea an, continuă astfel să producă victime și să alimenteze temeri tot mai mari privind riscurile extinderii conflictului și impactul asupra securității nucleare din regiune.