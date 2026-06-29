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Guvernul Germaniei vrea să prevină închiderea fabricilor Volkswagen, pe fondul planurilor de concedieri masive

Guvernul german a transmis că vrea să prevină închiderea unor fabrici Volkswagen din Germania, în contextul în care cel mai mare constructor auto din Europa ar analiza măsuri dure de restructurare.
Guvernul Germaniei vrea să prevină închiderea fabricilor Volkswagen, pe fondul planurilor de concedieri masive
Iulian Moşneagu
29 iun. 2026, 17:52, Economic
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Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Berlin a declarat luni că obiectivul autorităților este menținerea unităților de producție Volkswagen din Germania, dar a subliniat că decizia finală aparține companiei, relatează Reuters.

Obiectivul nostru este să prevenim închiderea unor unități de producție din Germania”, a spus acesta.

Potrivit oficialului german, pentru ca fabricile să rămână deschise este nevoie de condiții economice mai bune și de măsuri care să le facă profitabile.

Trebuie create stimulente care să asigure că aceste fabrici rămân profitabile”, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând însă că, „în principiu”, astfel de decizii sunt luate de companii pe criterii comerciale.

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Declarațiile Guvernului german vin după ce presa a relatat că Volkswagen ia în calcul închiderea a patru fabrici din Germania și reducerea numărului de angajați cu până la 100.000 de posturi.

Măsurile ar urma să fie discutate la o ședință a consiliului de supraveghere programată pe 9 iulie.

Planurile vor fi, cel mai probabil, contestate de sindicate și de landul Saxonia Inferioară, al doilea cel mai mare acționar al grupului Volkswagen.

Volkswagen se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea producătorilor chinezi, cu tarifele impuse de SUA și cu scăderea cererii în Europa.

Compania, care are peste 650.000 de angajați la nivel global, deține mărci precum Audi, Bentley, Skoda, Seat și Cupra.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen a transmis că întreaga industrie auto trece printr-o transformare profundă și că modelul tradițional al grupului nu mai funcționează ca în trecut.

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