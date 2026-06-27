Volkswagen pregătește un nou val de concedieri: 100.000 de posturi vizate

Grupul cu sediul la Wolfsburg anunțase deja că intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului 2030 și să reducă producția anuală din țară cu 500.000 de vehicule. Potrivit publicației germane Manager Magazin, citată de Financial Times, noul plan ar putea adăuga încă aproximativ 50.000 de posturi pe lista concedierilor.

Noile măsuri de restructurare au fost decise după vânzarea diviziei de motoare navale Everllence către fondul american de investiții Bain, tranzacție care va aduce Volkswagen aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Directorul general Oliver Blume urmărește simplificarea structurii grupului și concentrarea pe activitatea principală din industria auto. Totodată, compania analizează și vânzarea altor active pentru a obține noi lichidități.

Rivalii chinezi câștigă teren

Constructorii auto europeni se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), mărcile chineze au reprezentat aproape unul din zece autoturisme noi vândute în Europa în primele cinci luni ale acestui an.

Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile privind noile concedieri. Detaliile planului urmează să fie prezentate Consiliului de Supraveghere al companiei pe 9 iulie.

„Aspectele aflate în discuție sunt analizate și aprobate de organismele de conducere competente. Nu vom anticipa acest proces”, a transmis compania.