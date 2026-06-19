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CNN: Șeful interimar al serviciilor secrete din SUA intenționează să concedieze sute de angajați

Șeful interimar al spionajului american, Bill Pulte, intenționează să elimine sute de posturi din cadrul Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații, relatează CNN, citând surse.
CNN: Șeful interimar al serviciilor secrete din SUA intenționează să concedieze sute de angajați
Bill Pulte. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 iun. 2026, 20:18, Știri externe
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Bill Pulte, șeful interimar al serviciilor secrete americane, intenționează să concedieze sute de angajați din cadrul Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații, au declarat, pentru CNN, două surse familiarizate cu situația.

Pulte, s-a prezentat la noul său post cu o zi mai devreme, joi, după ce a cerut o listă cu toți angajații din birou pentru a putea evalua dacă să îi concedieze sau nu, mai scrie CNN.

Jim Himes, membru de rang înalt al Comisiei permanente de selecție pentru informații a Camerei Reprezentanților, a subliniat, potrivit Reuters, că dacă informația se confirmă, arată că Pulte „nu ar trebui să petreacă nici măcar un minut în funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații, rol pe care, din punct de vedere legal, nu este calificat să îl îndeplinească”.

Pulte, în locul lui Tulsi Gabbard

Informația vine în contextul în care la începutul acestei luni, președintele american Donald Trump l-a numit pe Pulte în funcția de director interimar al serviciilor de informații naționale. Pulte o înlocuiește pe Tulsi Gabbard, care și-a dat demisia din funcție luna trecută. Ultima ei zi în funcție este vineri.

La începutul acestei luni, Reuters a relatat că personalul de la biroul șefului serviciilor secrete americane a fost informat de către conducere să se aștepte la reduceri semnificative de personal în lunile următoare.

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