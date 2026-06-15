Petrișor Peiu spune că AUR nu va vota guvernul Veștea: „Soluția de ieșire din criza politică este organizarea de alegeri anticipate”

„Noi rămânem pe ceea ce am spus, și anume că în acest moment considerăm că soluția de ieșire din criza politică, care nu permite crearea niciunei majorități stabile, este organizarea de alegeri anticipate”, a spus Petrișor Peiu la Antena 3 CNN.

El a afirmat că aceasta este propunerea pe care AUR o face tuturor partidelor parlamentare.

„Asta este propunerea pe care noi o facem tuturor partidelor parlamentare. Să reflecteze cu luciditate asupra situației existente și să ne decidem cu toții să mergem spre alegeri anticipate, pentru a vedea care este opinia populară privind acest blocaj”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu exclude susținerea unui guvern Veștea

Peiu a spus că AUR nu a fost invitat la discuții cu premierul desemnat Adrian Veștea. El a precizat că, și în cazul unei invitații, partidul nu ar merge la negocieri, ci doar pentru a-și transmite poziția.

„Noi, după știința mea, nu am fost invitați la nicio discuție cu domnul respectiv. Și dacă am fi fost invitați, nu cred că am fi mers pentru o negociere. Am fi mers doar să-i comunicăm punctul nostru de vedere, pentru că este destul de dificil de negociat cu cineva care reprezintă voința personală a președintelui. Putea să o facă președintele direct”, a subliniat Peiu.

Întrebat de ce contează cum arată guvernul dacă AUR susține oricum anticipatele, Peiu a răspuns că parlamentarii trebuie să știe pe ce se pronunță.

„Contează pentru că trebuie să știi pe ce anume te pronunți atunci când dai un vot. Contează, dacă vreți, pentru că trebuie să vedem dacă se ajunge sau nu la a da un vot”, a precizat liderul senatorilor AUR.

„Eu vă asigur că nu va exista niciun vot de la AUR în favoarea guvernului Veștea, Tomac sau cum s-o numi”, a afirmat Peiu.