Regula de 0,2 bari pe care aproape niciun șofer nu o aplică vara. Verificarea de două minute care îți poate evita probleme pe șosea

Pe timpul verii, temperaturile ridicate și încărcarea suplimentară a mașinii pun o presiune mai mare asupra anvelopelor. Din acest motiv, specialiștii recomandă ca, înaintea unei călătorii lungi, presiunea să fie ajustată în funcție de recomandările producătorului, iar în anumite situații să fie mărită cu aproximativ 0,2 bari, mai ales atunci când vehiculul circulă cu mai mulți pasageri și bagaje.

Scopul acestei ajustări este de a menține stabilitatea mașinii și de a reduce solicitarea anvelopelor în condițiile de vară, conform El Pais.

Unde găsești presiunea corectă

Valoarea corectă diferă de la un model de automobil la altul și nu trebuie aleasă după valori generale.

Presiunea recomandată de producător poate fi consultată în:

pe autocolantul aflat pe montantul ușii șoferului;

pe interiorul capacului rezervorului de combustibil;

în manualul mașinii.

În multe cazuri există valori diferite pentru puntea față și cea din spate, precum și pentru mersul cu încărcare maximă.

Cea mai frecventă greșeală

Una dintre cele mai întâlnite erori este verificarea presiunii după ce mașina a fost deja condusă câțiva kilometri.

Specialiștii recomandă ca presiunea să fie măsurată cu anvelopele reci, deoarece aerul din interior se dilată în timpul mersului și poate indica valori mai mari decât cele reale.

Nu verifica doar presiunea

Înaintea unui drum lung este recomandată și inspectarea vizuală a anvelopelor.

Fisurile, tăieturile, umflăturile sau uzura neuniformă pot indica probleme care afectează siguranța. De asemenea, o adâncime redusă a profilului scade aderența, în special pe carosabil umed.

Merită verificată și vechimea anvelopelor, care poate fi identificată prin codul DOT inscripționat pe flanc.

Roata de rezervă, verificarea pe care mulți o uită

Un alt element ignorat înainte de concediu este roata de rezervă. Dacă aceasta are o presiune insuficientă sau este deteriorată, poate deveni inutilă exact atunci când este cea mai necesară.

În cazul mașinilor echipate cu kit de pană, este recomandată verificarea termenului de valabilitate și a existenței tuturor componentelor.

Specialiștii atrag atenția că aceste verificări durează doar câteva minute, însă pot contribui la reducerea riscului de pană, la o stabilitate mai bună a mașinii, la un consum mai redus de combustibil și la o uzură uniformă a anvelopelor pe durata călătoriei.