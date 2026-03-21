O țară europeană pune capăt anonimatului pe trotinete. Amendă de până la 400 de euro

Italia introduce plăcuța de înmatriculare obligatorie pentru trotinetele electrice, printr-un decret al Direcției Generale pentru Motorizare publicat pe 18 martie. Măsura face parte dintr-o reformă mai amplă a Codului Rutier italian.

Plăcuța nu este legată de vehicul, ci de proprietar. Fiecare plăcuță are un cod alfanumeric asociat codului fiscal al deținătorului.

Trotinete electrice în Italia: cum funcționează noua plăcuță

Autocolantul va fi dreptunghiular, plastifiat și nedemontabil. Va conține șase caractere alfanumerice pe două rânduri și va fi amplasat pe aripa spate sau pe coloana de direcție.

Procedura de obținere este simplă și ieftină. Cererea se depune online, prin platforma Gestione pratiche online, cu SPID de nivel doi sau carte de identitate electronică. Costul este de 8,66 euro, plus taxa de timbru.

Ultima etapă presupune o programare la ghișeu pentru ridicarea fizică a plăcuței.

Ce alte reguli se aplică trotinetelor electrice în Italia

Reforma Codului Rutier italian din decembrie 2024 a introdus mai multe obligații pentru utilizatorii de trotinete electrice. Casca devine obligatorie pentru toți. Viteza maximă este limitată la 20 de kilometri pe oră, redusă la șase în zonele pietonale.

Circulația în afara centrelor urbane este interzisă, la fel ca mersul pe contrasens. Odată cu plăcuța devine obligatorie și asigurarea de răspundere civilă.

Amenzi și sancțiuni

Cei care circulă fără plăcuță după 16 mai riscă amenzi între 100 și 400 de euro. În caz de furt, pierdere sau deteriorare a plăcuței, proprietarul are 48 de ore pentru a depune plângere.

La vânzarea vehiculului, plăcuța nu se transferă noului proprietar.

Minorilor care au împlinit 14 ani li se poate elibera plăcuță, însă cererea trebuie depusă de către părinți sau tutori legali.