Avertisment OMS: Trotinetele electrice sunt comode, dar periculoase pentru sănătate

Trotinetele electrice au devenit un simbol al mobilității urbane actuale: rapide, ușor de folosit și percepute ca fiind prietenoase cu mediul. Dincolo de această imagine modernă, se conturează o realitate mai puțin discutată: efectele negative asupra sănătății tinerilor, arată The Conversation.
Foto: iStock
Victor Dan Stephanovici
09 ian. 2026, 07:36, Social

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția de mult timp că sedentarismul este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății la nivel global. Mersul pe jos, mersul pe bicicletă sau cu trotinetele reprezintă modalități simple și eficiente de a integra mișcarea în rutina zilnică, mai ales pentru copii și adolescenți.

Problema apare atunci când trotinetele electrice înlocuiesc complet aceste forme de deplasare activă. The Conversation prezintă cum cercetările arată că mijloacele de transport asistate solicită semnificativ mai puțină energie decât mersul pe jos. Acest lucru duce la scăderea nivelului de efort fizic zilnic.

De la mișcare la deplasare pasivă

Un exemplu concret: un drum de 15 minute parcurs pe jos se transformă într-o călătorie de 5 minute cu trotineta. Diferența nu înseamnă doar timp economisit, ci și activitate fizică pierdută. La nivel individual poate părea un detaliu minor, dar multiplicat la scară largă, acest obicei contribuie la creșterea riscului de apariție a bolilor cronice.

În plus, trotinetele diminuează interesul pentru mobilitatea „hibridă” – combinația dintre mersul pe jos și transportul public – oferind o soluție rapidă, dar mai puțin activă, de a ajunge din punctul A în punctul B.

Reducerea deplasării active nu afectează doar corpul, ci și viața socială. Mersul pe jos favorizează conversațiile, socializarea și contactul direct cu mediul urban. Utilizarea trotinetelor electrice poate transforma deplasarea zilnică într-o activitate solitară, limitând aceste momente de conectare esențiale în formarea tinerilor.

Riscuri și accidente în creștere cu trotinetele electrice

Pe lângă sedentarism, datele europene arată o creștere constantă a incidentelor rutiere implicând vehicule de mobilitate personală. În mod îngrijorător, mulți dintre cei afectați sunt tineri sub 25 de ani.

Comparativ cu bicicletele, trotinetele electrice sunt adesea asociate cu leziuni mai grave – de la fracturi complexe, la traumatisme craniene și leziuni ale coloanei vertebrale. Factori precum viteza, roțile de dimensiuni reduse, infrastructura neadaptată și lipsa utilizării căștii sporesc aceste riscuri.

Mulți utilizatori cred că trotinetele sunt mai sigure decât sunt în realitate. Fără educație rutieră adecvată, cu experiență limitată în trafic și în condițiile aglomerării urbane, riscul de accident crește considerabil – mai ales în rândul adolescenților.

Bicicleta – o opțiune echilibrată

Soluția nu este eliminarea trotinetelor electrice, ci promovarea mijloacelor de deplasare active. Bicicleta rămâne o variantă ideală pentru distanțe scurte și medii, cu beneficii clare:

  1. Sănătate: oferă exercițiu fizic zilnic și sprijină echilibrul psihic
  2. Mediu: nu produce emisii poluante
  3. Siguranță: mai stabilă și susținută de infrastructură existentă în multe orașe

Pentru protejarea sănătății tinerilor, specialiștii recomandă investiții în piste de biciclete sigure, zone pietonale, educație rutieră și campanii de încurajare a mișcării.

Trotineta electrică ramâne un mijloc de transport practic. Totuși este de dorit să nu fie un înlocuitor pentru activitatea fizică. Dacă viitorul mobilității urbane se va baza exclusiv pe soluții asistate, există riscul formării unor generații mai sedentare și mai vulnerabile. Un oraș sănătos și o comunitate activă depind de menținerea mișcării ca element central în deplasarea zilnică.

