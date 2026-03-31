O țară europeană va amâna cu 13 ani închiderea centralelor electrice pe cărbune

Această măsură indică dorința guvernului de dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni de a reduce intensitatea politicilor de combatere a schimbărilor climatice, în contextul provocărilor tot mai mari legate de aprovizionarea cu energie, generate de conflictul din Iran, scrie Reuters.

Italia are patru centrale electrice pe cărbune aflate în prezent în așteptare, dintre care trei sunt deținute de Enel, cea mai mare companie de utilități din țară.

Ministrul energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat luna aceasta că acestea ar putea fi reactivate dacă conflictul din Orientul Mijlociu ar provoca o criză energetică.

Conform planului său energetic și climatic pentru 2024 (PNIEC), Italia urma să renunțe definitiv la cărbune până la sfârșitul anului 2025. Decretul care amână termenul limită până în 2038 trebuie încă aprobat de Senat, dar se așteaptă ca acesta să fie aprobat, având în vedere sprijinul guvernului.

Partidul Liga, co-guvernant, care a insistat pentru amânare, a declarat că este „corect și responsabil” să se reconsidere renunțarea la cărbune în lumina actualei „grave crize energetice internaționale”.

Pe de altă parte, opoziția de centru-stânga și grupurile ecologiste au condamnat această măsură. WWF Italia a calificat-o drept „o schimbare periculoasă de direcție pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru sănătatea cetățenilor”.

În 2024, în timp ce deținea președinția G7, Italia a prezidat o reuniune în cadrul căreia membrii Grupului celor șapte mari democrații au convenit să pună capăt utilizării cărbunelui în producția de energie electrică până în 2035.