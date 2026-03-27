Japonia va relaxa restricțiile impuse centralelor electrice pe cărbune

Japonia a anunțat că se pregătește să relaxeze temporar restricțiile impuse centralelor electrice pe cărbune pentru a atenua efectele crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit Le Figaro.

„Știrile din presa locală care anunță planuri de retragere a reglementărilor care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt corecte”, a declarat pentru AFP un oficial al Ministerului Economiei, Comerțului și Industriei din Japonia.

Planul urmează să fie prezentat unui grup de experți vineri dimineață.