Vaticanul vrea să-și producă singur energia electrică. Proiectul pregătit pe un teren de zece ori mai mare decât statul papal

Planul prevede realizarea unui parc agrivoltaic la Santa Maria di Galeria, o zonă situată la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de centrul Romei. Acolo se află infrastructurile Radio Vatican, iar terenul disponibil este de aproximativ 4,2 kilometri pătrați, de aproape zece ori mai mare decât suprafața statului Vatican, mai arată Il Post.

Un proiect început de Papa Francisc

Inițiativa a fost lansată de Papa Francisc, care a cerut dezvoltarea proiectului în 2024 prin scrisoarea apostolică „Fratello Sole” („Fratele Soare”), inspirată de preocupările sale constante privind protecția mediului și tranziția energetică. Un an mai târziu, Vaticanul și Italia au semnat un acord care stabilește cadrul pentru construirea instalației și conectarea acesteia la rețeaua electrică italiană.

Ce este un sistem agrivoltaic

Spre deosebire de un parc fotovoltaic clasic, sistemul agrivoltaic permite folosirea simultană a terenului pentru producția de energie și pentru activități agricole. Panourile solare sunt montate pe structuri înălțate, astfel încât terenul de dedesubt să poată continua să fie cultivat. Modelul este promovat tot mai des în Europa, deoarece reduce conflictul dintre producția de energie regenerabilă și utilizarea agricolă a terenurilor.

O fundație nouă și sprijin din partea companiei Acea

La începutul lunii iunie, Papa Leon al XIV-lea a înființat Fundația „Fratello Sole”, care va coordona implementarea proiectului. Pe 10 iunie a fost semnat și un acord cu Acea, compania care gestionează o parte importantă a serviciilor de apă și energie din Roma. Aceasta va contribui la proiectarea și realizarea viitoarei instalații. Santa Maria di Galeria este una dintre zonele extraterritoriale ale Sfântului Scaun. Deși se află pe teritoriul Italiei, beneficiază de un regim juridic special, asemănător celui aplicat ambasadelor. Acest statut oferă Vaticanului un grad ridicat de autonomie administrativă și operațională asupra terenului pe care va fi construit noul sistem energetic.

Obiectivul: independență energetică

Potrivit planurilor prezentate până acum, energia produsă de viitorul parc agrivoltaic ar urma să alimenteze atât instalațiile Radio Vatican, cât și necesarul energetic al întregului stat papal. Dacă proiectul va fi realizat conform estimărilor actuale, Vaticanul ar putea deveni unul dintre cele mai mici state din lume care își asigură integral consumul de electricitate din surse proprii regenerabile.