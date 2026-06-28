Vaticanul acuză UE că aplică „duble standarde” în politica externă și cere o reexaminare a doctrinei războiului just

Vaticanul a criticat Uniunea Europeană pentru aplicarea selectivă a dreptului internațional și a sancțiunilor în cazul conflictelor armate, în cadrul unei reuniuni convocate de Papa Leon al XIV-lea pentru a analiza poziția Bisericii Catolice față de războaiele contemporane, potrivit Politico.

Afirmațiile au fost făcute de cardinalul Víctor Manuel Fernández, prefectul Dicasterului pentru Doctrina Credinței, în deschiderea conferinței cu ușile închise la care participă cardinali din întreaga lume și care este dedicată reevaluării doctrinei tradiționale a „războiului just”.

Când interesele economice primează

Potrivit cardinalului, guvernele occidentale aplică principiile Dreptului Internațional și ale moralității în funcție de interese politice și economice, nu de standarde universale.

„Dacă o țară este un inamic, este condamnată ca fiind nedemocratică și sancționată în diverse moduri; dar dacă este un aliat, faptul că nu are libertatea de exprimare, drepturile omului sau democrația este ignorat”, a declarat Fernández.

UE are reacții selective față de țări

Referindu-se direct la Uniunea Europeană, oficialul Vaticanului a susținut că blocul comunitar sancționează unele state și sprijină financiar și militar altele, însă nu reacționează în același mod în cazul unor „invazii și mai grave”, care produc consecințe mai severe asupra populației civile.

Cardinalul a apreciat că aceste contradicții demonstrează că politica internațională este ghidată mai degrabă de interese decât de principii și a avertizat că noțiunea de „autoapărare legitimă” este invocată tot mai des pentru a justifica intervenții militare.

Care este învățătura Bisericii privind războiul just

În opinia sa, doctrina catolică a războiului just a fost, în unele cazuri, utilizată pentru a legitima conflicte care nu îndeplinesc criteriile morale ale Bisericii.

Fernández a pledat pentru o interpretare mult mai restrictivă a conceptului de autoapărare legitimă și a respins recurgerea la argumentul războiului preventiv.

Dezbaterea are loc la inițiativa Papei Leon al XIV-lea, care încearcă să reanalizeze învățătura Bisericii privind războiul just în contextul schimbărilor profunde ale conflictelor moderne.

Poziția Suveranului Pontif l-a adus deja în dezacord cu vicepreședintele american JD Vance, după ce papa a pus sub semnul întrebării dacă atacurile americano-israeliene asupra Iranului pot fi considerate compatibile cu doctrina războiului just.

Grupurile de lucru ale cardinalilor s-au pronunțat în favoarea depășirii doctrinei tradiționale

Potrivit sintezei publicate de Vatican la finalul reuniunii, numeroase grupuri de lucru ale cardinalilor s-au pronunțat în favoarea depășirii doctrinei tradiționale a războiului just.

În discursul de închidere, Papa Leon al XIV-lea a declarat că Biserica va continua să examineze doctrina privind autoapărarea legitimă „în lumina schimbărilor profunde în natura conflictelor contemporane”, promițând o analiză realizată „cu rigoarea teologică și pastorală necesară”.