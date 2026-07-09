Ce măsuri a luat ANP după cazul celor trei angajați trimiși în judecată pentru agresarea unui deținut

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a transmis joi precizări după apariția informațiilor privind trimiterea în judecată a trei angajați ai unei unități penitenciare.

Potrivit instituției, conducerea Penitenciarului București-Rahova a fost informată la 5 octombrie 2024 despre existența unor indicii privind o posibilă agresiune exercitată asupra unei persoane private de libertate. În urma sesizării, atât conducerea unității, cât și ANP au dispus verificări interne.

În urma acestora, au fost identificate elemente care au stat la baza sesizării organelor de urmărire penală competente, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și a eventualelor răspunderi penale.

La nivelul penitenciarului au fost declanșate și procedurile administrative, prin sesizarea comisiei de disciplină în cazul polițiștilor de penitenciare implicați. Conform legislației, procedura disciplinară este suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei penale.

ANP precizează că, încă din etapa verificărilor interne, au fost dispuse măsuri organizatorice astfel încât angajații vizați să nu mai desfășoare activități care presupun contact direct cu persoanele private de libertate.

În prezent, după dobândirea calității de inculpat, cei trei au fost puși la dispoziție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile statutului polițiștilor de penitenciare.

Instituția subliniază că menține o politică de „toleranță zero” față de orice comportament care încalcă legea, normele profesionale sau valorile sistemului penitenciar și afirmă că va continua colaborarea cu organele judiciare pe parcursul procedurilor.