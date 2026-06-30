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După caniculă, inundații. Cod galben pe râuri din 19 județe

Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundații valabilă pe râuri din 19 județe din țară de marți până miercuri la prânz.
După caniculă, inundații. Cod galben pe râuri din 19 județe
Foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
30 iun. 2026, 14:19, Social
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Având în vedere situația actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție, avertizează hidrologii.

Avertizarea Cod galben vizează râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza (judeţul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin milociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someșul Mic (județele: Bihor și Cluj), Crasna (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieș (județele: Alba și Cluj), Târnava Mare (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Mureș (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Olt (județele: Harghita, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Argeș (județele: Argeș și Dâmbovița).

Codul galben intră în vigoare marți la 13.00 și este valabilă până miercuri la ora 12.00.

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