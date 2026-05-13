Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, a avut miercuri o întâlnire cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, la Palatul Elisabeta.
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost primit miercuri la Palatul Elisabeta
Foto: Facebook/Familia Regala a Romaniei
Cosmin Pirv
13 mai 2026, 20:01, Politic
Familia Regală a României a anunțat că, miercuri, Petr Pavel, președintele Republicii Cehe, a fost oaspetele Majestății Sale Custodele Coroanei la Palatul Elisabeta.

Președintele a fost întâmpinat de Majestatea Sa și Principele Consort pe Platforma cu Lei, iar apoi l-au invitat în Salonul Alb.

Custodele Coroanei și președintele au discutat apoi aspecte legate de relațiile dintre cele două țări, securitatea europeană și euroatlantică, situația pe flancul de Est al Uniunii Europene, sprijinul față de traseul european al Republicii Moldova și despre proiecte vizând societatea civilă, educația și economia, deopotrivă în Cehia și în România.

Președintele Petr Pavel a fost invitat apoi în Sala Regilor, unde a semnat în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta, deschisă în anul 1937. În încheierea șederii la palat, președintele ceh a plantat un tei ceh (Tilia Cordata) în grădină.

