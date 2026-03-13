Custodele Coroanei Margareta l-a primit la Palatul Elisabeta pe noul ambasador al Statelor Unite

„Vineri, 13 martie 2026, Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit la Palatul Elisabeta pe domnul Darryl Nirenberg, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România. La întâlnire a luat parte Alteța Sa Regală Principele Radu, alături de doamna Lori Nirenberg”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Familia Regală a României.

Cei doi au discutat despre cooperarea bilaterală în domenii, precum apărarea și economia, dar și despre proiectele comune din sferele educației, științelor și artelor.

Darryl Nirenberg și-a preluat mandatul de ambasador al SUA la București la finalul lunii februarie. Acesta s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan pentru a-și prezenta scrisoare de acreditare pe 3 martie, iar în ultimele zile, acesta a avut întrevederi cu premierul Ilie Bolojan, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, și ministrul Apărării, Radu Miruță.