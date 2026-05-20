Rusia se confruntă cu o criză economică fără precedent în Europa: „Am rămas fără oameni”

„Penuria de forță de muncă din Rusia, cauzată de război, va afecta economia ani la rând”, susține agenția financiară Bloomberg. Moscova se confruntă cu o criză neobișnuită, fără precedent în Europa modernă, generată în mare parte de lipsa oamenilor care să muncească. Economia nu poate continua să avanseze fără forță de muncă, decât dacă ar avea loc un miracol al productivității, iar Rusia este un exemplu clar în acest sens, notează El Economista.

Problema este că această criză s-ar putea prelungi ani de zile, deoarece forța de muncă aflată acum pe front dobândește abilități utile pentru război, dar care nu ajută la dezvoltarea economiei civile. Chiar dacă războiul s-ar încheia curând, Rusia se va confrunta cu sute de mii de oameni ale căror competențe profesionale vor fi depășite după luni sau ani de pregătire pentru luptă. Criza abia a început, dar ce este mai rău urmează.

Președintele Vladimir Putin s-a lăudat în repetate rânduri că rata șomajului din Rusia este de 2,2%, una dintre cele mai scăzute din lume. Totuși, orice specialist în piața muncii știe că șomajul scăzut poate avea cauze diferite și nu toate sunt pozitive. De exemplu, în țările în curs de dezvoltare, șomajul scăzut este adesea rezultatul emigrării și al economiei informale.

În cazul Rusiei, nivelul redus al șomajului se explică prin faptul că o parte semnificativă a forței de muncă luptă pe front, a murit, lucrează pentru susținerea efortului de război sau a părăsit țara, un fenomen existent și înainte de conflict. Combinația este una explozivă. În PIB și în statistici acest lucru apare contabilizat, dar nu reflectă o îmbunătățire reală a nivelului de trai.

Rata de 2,2% indică faptul că piața muncii are foarte puțin spațiu de extindere, ceea ce limitează creșterea economică. Rusia se confruntă cu o penurie gravă de forță de muncă, care va afecta probabil economia ani de zile, pe fondul îmbătrânirii populației și al războiului din Ucraina.

Rusia a rămas fără oameni pentru muncă. „Ocuparea forței de muncă a atins niveluri maxime, practic nu mai există resurse de muncă neutilizate”, a declarat vicepremierul Alexander Novak într-un interviu pentru Vedomosti.

Guvernatoarea Băncii Rusiei, Elvira Nabiullina, a afirmat în aprilie că Rusia modernă nu s-a confruntat niciodată cu un deficit atât de sever de lucrători. În cadrul Forumului Bursei din Moscova, ea a confirmat că șomajul se menține la un minim istoric de aproximativ 2%. Lipsa de personal i-a obligat pe angajatori să crească salariile pentru a atrage angajați, ceea ce a dus la creșterea costurilor de producție și la afectarea puterii de cumpărare.

„Aceasta este o nouă realitate atât pentru guvern, cât și pentru companii. În trecut, ciclurile de dobânzi ridicate erau legate de șocuri externe temporare, iar după stabilizare reduceam rapid dobânzile. Acum, însă, ne confruntăm cu o deteriorare persistentă a condițiilor externe, care afectează atât exporturile, cât și importurile”, a avertizat Nabiullina.

„Foame” de personal

Bloomberg Economics estimează că Rusia are nevoie în prezent de 1,5 milioane de lucrători pentru a echilibra piața muncii. Mediul de afaceri anticipează că deficitul va persista, iar Uniunea Rusă a Industriașilor și Antreprenorilor estimează un deficit de 3 milioane de angajați până în 2030. Autoritățile consideră că economia va avea nevoie de 2,4 milioane de persoane suplimentare în sectoare precum industria prelucrătoare, transportul, sănătatea, serviciile sociale, cercetarea și tehnologia informației până la finalul deceniului. Alte estimări indică un necesar total de 11 milioane de lucrători până în 2030.

Invazia pe scară largă a Ucrainei, care durează deja de cinci ani, a agravat situația. Rusia ar fi suferit aproximativ 1,2 milioane de pierderi, inclusiv până la 325.000 de morți, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Chiar dacă luptele s-ar opri, problema ar persista, deoarece factorul demografic rămâne decisiv. Între 2015 și 2022, populația activă a Rusiei s-a redus cu aproximativ 4,9 milioane de persoane, conform Bloomberg Economics.

În plus față de cei mobilizați, economia de război a mutat forța de muncă din sectoarele civile în industriile militare, iar între 500.000 și 800.000 de ruși apți de muncă au părăsit țara.

„Foamea de personal a devenit un fenomen generalizat, afectând aproape toate sectoarele economiei”, sublinia Rostislav Kapelyushnikov, cercetător la Școala Superioară de Economie din Moscova. Deficitul este și mai accentuat în domeniile specializate. Lipsa medicilor ar putea crește de la 25,7% la 40-45% în următorii cinci până la șapte ani, avertizează Mark Denisov.

Populația activă a scăzut constant din 2010 și este acum de aproximativ 74 de milioane de persoane. Numărul tinerilor care intră pe piața muncii este mai mic decât al celor care ies la pensie. Creșterea vârstei de pensionare în 2019 a redus temporar presiunea, dar a dus la îmbătrânirea forței de muncă. Numărul angajaților de peste 55 de ani a crescut, în timp ce categoria 25-39 de ani s-a redus cu aproximativ 4 milioane de persoane. Rusia se confruntă astfel cu un val de pensionări care va reduce și mai mult forța de muncă disponibilă.

Soluția imigrației

„Populația Rusiei va continua să îmbătrânească, iar ponderea tinerilor va scădea”, afirmă demograful Igor Efremov. „Nu este o criză temporară, ci o realitate pe termen lung, care va dura decenii.” Criza demografică este legată de prăbușirea natalității din anii 1990. Rata natalității este considerată „catastrofală”, cu aproximativ 8,6 până la 8,9 nașteri la 1.000 de locuitori în 2022-2023.

Cu un șomaj de aproximativ 2%, economia are nevoie de lucrători străini pentru a continua să crească. Rusia pare să fi schimbat strategia și acceptă mai multă forță de muncă din exterior. În 2025, peste 240.000 de permise de muncă au fost acordate străinilor, cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Dacă în trecut Rusia se baza pe muncitori din Asia Centrală, acum își extinde recrutarea către țări precum India, Bangladesh, Sri Lanka și China. Numărul permiselor pentru cetățeni indieni a crescut de la aproximativ 5.000 în 2021 la peste 56.000 în 2025.

Acești lucrători ocupă posturi în servicii municipale, construcții, ospitalitate și alte domenii urbane. Rusia încearcă inclusiv să își consolideze relațiile cu Coreea de Nord pentru a acoperi deficitul.

„Asistăm la o schimbare tectonică pe piața muncii din Rusia”, a declarat Elena Velyaeva, director operațional al unei agenții de recrutare din Moscova. Cu toate acestea, necesarul de forță de muncă rămâne mult mai mare.