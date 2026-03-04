Cum a devenit mai sigură protezarea genunchiului (P)

Protezarea genunchiului este o intervenție chirurgicală complexă, prin care chirurgul ortoped înlocuiește suprafețele articulare degenerate, mai exact cartilajul distrus de la nivelul genunchiului, cu o proteză parțială sau totală. În acest fel, pacienții cu gonartroză sau artroza genunchiului, o boală degenerativă ce apare odată cu înaintarea în vârstă, scapă de durere și își pot recăpăta mobilitatea și funcționalitatea articulației.

Modern, intervențiile de artroplastie de genunchi sunt realizate cu o precizie sporită, prin chirurgie robotică în ortopedie, cea mai avansată formă de chirurgie ortopedică, atunci când există indicație. O operație cu robotul la genunchi este realizată cu ajutorul unui sistem performant, cu avantaje multiple pentru pacienți și cu obținerea celor mai bune rezultate.

Sistemul robotic utilizat în protezarea genunchiului permite construirea unui model 3D al genunchiului, respectând detaliile anatomice ale fiecărui pacient. Astfel, planul de tratament este conceput de chirurgul ortoped într-o manieră personalizată, adaptată tuturor particularităților anatomice ale pacientului.

Un alt avantaj al sistemului robotic utilizat în chirurgia genunchiului îl constituie faptul că înaintarea intervenției pacientul nu mai este nevoit să realizeze investigații imagistice avansate, precum RMN sau CT. Prin tehnologia pe care o înglobează, sistemul robotic furnizează medicului imagini ale articulației pacientului în timp real. În acest mod, se obține un grad redus de invazivitate, chirurgul având posibilitatea de a îndepărta din structura osoasă doar cât este nevoie pentru a monta proteza. În plus, sângerarea intraoperatorie este redusă, riscul de complicații minim, iar durerea postoperatorie este mult diminuată.

De altfel, chirurgia robotică ortopedică permite, pe lângă precizia sporită cu care se fixează proteza articulară, și realizarea unei alinieri perfecte a acesteia, cu o funcționalitate maximă după operație.

Operațiile robotice ortopedice sunt indicate în unele cazuri și pacienților care necesită revizia artroplastiei de genunchi – intervenții mult mai complexe -, nu doar celor care au nevoie de protezarea genunchiului.

Pacienții care au indicație pentru artroplastie de genunchi se pot adresa cu încredere Spitalului Clinic SANADOR, unde au acces inclusiv la intervenții efectuate prin chirurgie robotică ortopedică. Operațiile robotice pentru protezarea genunchiului sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, cu ajutorul sistemului robotic CORI, folosit în premieră în România. Intervențiile sunt efectuate de chirurgi ortopezi foarte bine pregătiți și cu vastă experiență, într-un bloc operator foarte bine dotat. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I – nivel de competență extinsă.