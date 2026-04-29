Tratament minim invaziv pentru o boală severă, deseori asimptomatică în stadii incipiente (P)

În prezent, procedurile moderne minim invazive permit tratarea unui anevrism aortic înainte de apariția complicațiilor, cum ar fi o ruptură sau o disecție de aortă. În acest context, pentru a descoperi din timp anevrismul, care este de obicei asimptomatic în stadiile incipiente, este indicat un screening la persoanele din grupele de risc.

Un anevrism de aortă abdominală este o dilatare asemănătoare unui săculeț sau balon, apărută la nivelul segmentului abdominal al arterei aorte. Acesta poate fi identificat printr-o ecografie abdominală, înainte de a evolua și a produce semne și simptome.

Această investigație este rapidă, complet neinvazivă și este indicată pentru screening persoanelor care au risc crescut de a dezvolta un anevrism aortic. Din această grupă de risc fac parte bărbații de peste 65 de ani, persoanele care fumează, au un istoric familial de anevrism și factori aterosclerotici, respectiv un nivel crescut de colesterol în sânge și hipertensiune arterială.

Dacă în urma ecografiei abdominale, medicul descoperă un anevrism de aortă abdominală, va stabili care sunt pașii următori necesari, în funcție de dimensiunea dilatării și de alți factori specifici. În unele situații, specialistul poate recomanda doar monitorizare periodică, prin examinări imagistice repetate. Alteori, medicul poate indica efectuarea unui tratament minim invaziv, printr-o procedură intervențională – EVAR sau repararea endovasculară a anevrismului de aortă.

Procedura EVAR implică abord arterial la nivelul ambelor artere femurale, pentru a introduce cateterele și a monta o endoproteză specială, respectiv un stent graft, la nivelul anevrismului. Această proteză vasculară izolează segmentul de aortă dilatat, nu mai permite pătrunderea sângelui în sacul anevrismal, reducând astfel riscul de extindere și de rupere a zonei afectate.

Pentru obținerea unor rezultate bune, este important ca acest tratament să fie realizat de o echipă medicală experimentată, formată dintr-un chirurg cardiovascular și un specialist în cardiologie intervențională, cu echipamente performante și cu suport ATI.

EVAR este un tratament minim invaziv, cu avantaje semnificative comparativ cu o intervenție chirurgicală clasică la nivelul aortei. După intervenție, pacientul este monitorizat atent, pentru identificarea și gestionarea promptă a eventualelor complicații.

La SANADOR, pacienții au acces la consultații de specialitate, la investigații imagistice avansate necesare în screening, diagnostic și monitorizarea anevrismului aortic, dar și la metode moderne de tratament, în funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte.

Procedura EVAR este realizată în Laboratorul de Cateterism, dotat cu două angiografe performante. În funcție de caz, pacienții beneficiază și de alte proceduri intervenționale, precum TEVAR – repararea endovasculară a anevrismului de aortă toracică.