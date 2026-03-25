Chirurgia cardiovasculară minim invazivă, soluție modernă pentru afecțiuni ale inimii (P)

Gândul la o operație cardiovasculară este asociat, de cele mai multe ori, cu o procedură dificilă și cu o recuperare de durată. Totuși, evoluția medicinei a schimbat mult felul în care pot fi tratate numeroase afecțiuni cardiovasculare. În prezent, pacienții care au indicație de chirurgie cardiovasculară pot beneficia de soluții moderne, prin abord minim invaziv, cu o recuperare rapidă.

Tratamentul chirurgical poate fi necesar în mai multe tipuri de boli ale inimii și vaselor mari, printre care stenoza aortică, anevrism de aortă sau boala coronariană ischemică. Tipul intervenției este stabilit de medic, în funcție de fiecare caz în parte. Alegerea soluției terapeutice optime pornește întotdeauna de la un diagnostic corect și de la o analiză completă, realizată de o echipă multidisciplinară, printr-o abordare integrată.

Pentru a beneficia de o evaluare completă și opțiuni moderne de tratament, este recomandat ca pacienții să se adreseze unor centre specializate, dotate cu echipamente moderne și tehnologii de top, dar și de o Echipă a inimii experimentată, formată din medici specializați în cardiologie, cardiologie intervențională, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, anestezie și terapie intensivă cardiovasculară, medicină de urgență, medicină nucleară, radiologie și imagistică medicală, medicină fizică și de reabilitare. În acest mod, eficacitatea tratamentului crește, iar impactul unei intervenții clasice asupra pacientului se reduce considerabil.

Comparativ cu chirurgia clasică, care implică o incizie amplă și o recuperare de durată, avantajele chirurgiei cardiovasculare minim invazive sunt net superioare. Inciziile sunt de mici dimensiuni, riscul de complicații este redus, durerea post operatorie este minimă, recuperarea este mai rapidă, iar spitalizarea este de scurtă durată.

La SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare au acces la consultații de specialitate și investigații specifice, pentru un diagnostic corect și tratament adaptat fiecărui caz în parte. Atunci când există indicație pentru tratament chirurgical, pacienții beneficiază la Centrul de Excelență în Chirurgia Cardiovasculară Minim Invazivă de la Spitalul Clinic SANADOR de intervenții minim invazive prin minitoracotomie, chirurgie endoscopică și proceduri endovasculare, realizate cu echipamente de ultimă generație. Procedurile endovasculare sunt efectuate în Laboratorul de Cateterism Cardiac, dotat cu două angiografe ultraperformante. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I, nivel de competență extins.