Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite

Comandantul suprem Oleksandr Syrskyi a declarat că forțele de la Kiev au recâștigat controlul asupra a aproape 50 de kilomentri pătrați din teritoriul său de la Rusia în luna martie, consolidându-și câștigurile de la începutul anului, scrie Reuters.

Dronele au jucat un rol important în războiul care durează de patru ani între Kiev și Moscova. Ambele părți au alocat resurse pentru dezvoltarea unor metode de interceptare a dronelor și pentru modernizarea apărării aeriene.

„Se introduce un nou model de război, unități de asalt cu drone care combină sistemele aeriene și terestre fără pilot cu infanteria într-un singur sistem integrat”, a declarat Ministerul Apărării într-o scurtă declarație pe Telegram.

„Această abordare a dat deja rezultate în sud, unde, începând din februarie, o mare parte a teritoriului a fost eliberată, tocmai datorită utilizării acestor unități avansate.”

Syrskyi și-a prezentat evaluarea teritoriului recucerit într-o declarație separată pe Telegram. El a mai spus că, pe fondul îmbunătățirii vremii de primăvară, forțele ruse au intensificat operațiunile ofensive de-a lungul aproape întregii linii de front de 1.200 km.

Syrskyi a spus că zona din jurul orașului Pokrovsk din est, asediat, pe care Rusia încearcă să-l captureze în totalitate încă de la jumătatea anului 2024, a fost printre cele mai intense locuri de luptă în luna martie.

El a evidențiat, de asemenea, sectoarele Oleksandrivka, Kostiantynivka și Lyman din sud-est și est ca fiind punctele „cele mai fierbinți” din cursul lunii.

Contraatacurile ucrainene din sud-est au contribuit la zădărnicirea eforturilor rusești din jurul orașului Pokrovsk și a ofensivei rusești de primăvară în general, au afirmat analiștii militari.

Syrskyi a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recâștigat controlul asupra unui teritoriu de 480 de kilomteri pătrați de la sfârșitul lunii ianuarie, iar președintele Volodimir Zelenski a descris luna aceasta situația de pe linia frontului ca fiind cea mai favorabilă pentru Ucraina de la jumătatea anului trecut.

Forțele ruse sunt angajate într-o avansare lentă în regiunea Donetsk de est, anunțând frecvent capturarea de noi sate.

Ministerul Apărării rus a anunțat miercuri că a capturat așezarea Vovchansky Khutory din regiunea Harkov de nord-est.

Armata rusă afirmă că încearcă, de asemenea, să stabilească zone tampon în regiunile de frontieră Harkov și Sumy.

În comentariile sale de pe Telegram, Syrskyi a spus că forțele ucrainene încearcă să reducă capacitățile ofensive ale Rusiei prin menținerea unui ritm ridicat de lovituri asupra instalațiilor militare, din industria de apărare și a altor facilități.

În martie, Ucraina a lovit 76 de astfel de ținte, inclusiv 15 instalații din industria de rafinare a petrolului, a spus el.

Ucraina a intensificat atacurile asupra porturilor, rafinăriilor și fabricilor de îngrășăminte rusești, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de mărfuri, pe fondul creșterii prețurilor globale cauzate de conflictul din Iran.