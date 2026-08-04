INHGA: Debitul Dunării, la intrarea în țară, va scădea la 1.400 mc/s şi rămâne mult sub media multianuală a lunii august

Debitul Dunării, la intrarea în ţară (pe secţiunea Baziaş), va fi în scădere uşoară, marţi, până la valoarea de 1.400 mc/s. Această valoare va fi staţionară până la începutul săptămânii viitoare, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s, relevă prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA).

Estimările făcute de hidrologi pentru perioada 4 august – 11 august pentru secţiunea Cernavodă au un caracter orientativ, „având în vedere impactul potenţial al intervenţiilor în curs din zona de confluenţă a Dunării cu braţul Bala, care pot determina reducerea semnificativă a scăderii de niveluri în această secţiune”.

În acelaşi timp, în aval de Porţile de Fier, debitele vor fi, în general, în scădere.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 3 august, ora 7:00 – 4 august, ora 7:00, debitul Dunării la intrarea în ţară a fost în scădere la valoarea de 1.450 mc/s.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a ANAR, Ana Maria Agiu, această situație reprezintă „efectul lipsei de precipitații din timpul primăverii și din prima parte a verii, un regim deficitar care a continuat și în această perioadă, cu foarte mici fluctuații”.

Lucrările din zona brațului Bala au dat primele rezultate

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat că operațiunile desfășurate luni pentru dislocarea stâncii Pârjoaia, situată în apropierea brațului Bala, s-au încheiat cu succes.

Obiectivul autorităților este creșterea nivelului apei cu aproximativ 10-12 centimetri, pentru a susține funcționarea infrastructurii din zonă.

În plus, marți dimineață, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că nivelul apei la Centrala Nucleară de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri față de luni, deși prognozele indicau o scădere de 2 centimetri.

„Putem spune că operațiunea de ieri (n.r – luni) a adus un câștig net de cel puțin 4 cm”, a spus Miruță.

Măsurile anunțate de autorități

Săptămâna trecută, reactorul 1 de la Centrala de la Cernavodă a fost oprit, din cauza debitului scăzut al Dunării. Inițial, s-a anunțat că și cel de-al doilea reactor al centralei se va opri, dar s-a revenit asupra deciziei.

În plus, luni, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că operațiunea de detonare controlată a încărcăturii explozive desfășurată pe Brațul Bala s-a încheiat cu succes și în condiții de siguranță. Potrivit instituției, scafandrii de luptă EOD și specialiștii din cadrul Brigăzii 10 Geniu au reușit să disloce formațiunea de stâncă pentru a crește debitul pe brațul Dunărea Veche, măsură menită să asigure alimentarea cu apă a Centralei de la Cernavodă.

Totodată, pe 31 iulie, Guvernul a declarat că în contextul scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea, în luna august va fi stare de alertă la nivel național.

Premierul interimar a reluat apelul către populație pentru a reduce consumul de energie în special în orele de vârf.