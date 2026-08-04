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Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă spune că Unitatea 2 ar mai putea funcționa 10-11 zile, în urma intervențiilor de pe Dunăre

Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, Romeo Urjan, a declarat marți seară că intervențiile desfășurate pe Dunăre au adus câteva zile suplimentare de funcționare pentru Unitatea 2.
Directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă spune că Unitatea 2 ar mai putea funcționa 10-11 zile, în urma intervențiilor de pe Dunăre
Iulian Moşneagu
04 aug. 2026, 22:14, Economic
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„Azi-dimineață, după operațiunea care a avut loc la stânca de la Bala, explozia care a avut loc, am constatat o creștere a nivelului în bazinul de aspirație de la CNE Cernavodă cu circa doi centimetri”, a declarat Romeo Urjan, la Antena 3 CNN.

Directorul centralei a explicat că, potrivit prognozei, nivelul apei ar fi trebuit să scadă cu aproximativ doi centimetri pe zi, astfel că efectul net al intervenției a fost de aproximativ patru centimetri.

„Asta înseamnă aproape două zile de funcționare suplimentară a reactorului 2 de la Cernavodă”, a spus Urjan.

Acesta a precizat că prognoza indică o scădere continuă a nivelului Dunării în următoarele săptămâni.

„Prognoza în următoarele zile este în scădere continuă pentru următoarele 1-2 săptămâni, deci dacă nu luăm alte măsuri, cum sunt aceste barje care vor fi instalate la Bala, într-adevăr, după cinci-șapte zile vom fi nevoiți să oprim și Unitatea 2 datorită nivelului scăzut”, a afirmat directorul Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Scufundarea barjelor ar putea aduce încă două-trei zile de funcționare, potrivit estimărilor conducerii centralei.

„Noi avem în momentul de față o estimare care este destul de grosieră, nu avem o precizare foarte fixă asupra acestui efect, dar apreciem că ar mai fi încă cinci-șase centimetri, deci două-trei zile în plus de funcționare. Dacă operațiunea poate fi un succes mai mare, atunci, bineînțeles, zilele de funcționare vor fi mai multe. Dar noi ne așteptăm în continuare la o creștere de două-trei zile cu această operațiune”, a spus directorul centralei.

Întrebat dacă Unitatea 2 ar mai putea funcționa, în total, aproximativ 10-11 zile, directorul centralei a răspuns: „Corect”.

Directorul centralei a adăugat că, în paralel, colegii de la Transporturi desfășoară și o operațiune de dragare a fundului Dunării. Potrivit acestuia, cele trei operațiuni ar putea aduce în total patru-cinci zile suplimentare de funcționare.

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