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Unitatea 2 de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală

Nuclearelectrica continuă să mențină funcțională Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, ce funcționează la capacitate nominală. Cu toate acestea, posibilitatea opririi celei de-a doua unități rămâne valabilă.
Unitatea 2 de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală
Sursa foto: Facebook/Nuclearelectrica
Daiana Rob
04 aug. 2026, 20:58, Economic
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Într-un comunicat publicat, marți, Autoritatea de Supraveghere Financiară, a transmis Bursei de Valori București că Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală, cu respectarea tuturor normelor și marjelor de securitate nucleară, în baza procedurilor interne aplicabile în situații de secetă severă.

Măsurile implementate de autoritățile române cu scopul creșterii nivelului Dunării la Cernavodă au determinat creșterea acestuia, potrivit sursei citate.

Marți dimineață, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că nivelul apei la centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri. Anunțul vine după detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată, luni, pentru a crește debitul apei în zona centralei.

Specialiștii de la Cernavodă „monitorizează în permanență parametrii de operare, marjele de siguranță și fiabilitatea echipamentelor”, potrivit comunicatului publicat.

De asemenea, adițional monitorizării stării centralei, CNE Cernavodă analizează prognozele INHGA pentru perioada următoare, mai arată sursa citată.

Potrivit celei mai recente prognoze a hidrologilor, debitul Dunării va scădea la 1.400 mc/s, iar această valoare va fi staţionară până la începutul săptămânii viitoare.

Deși, ca urmare a acțiunilor autorităților, există o creștere a nivelului, în condițiile menținerii unor prognoze negative privind scăderea nivelului în perioada următoare, rămâne în continuare valabilă posibilitatea opririi Unității 2.

Unitatea 1 rămâne în continuare în stare oprită, în condiții de siguranță.

Nuclearelectrica va informa cu privire la orice evoluție a CNE Cernavodă, conchide sursa citată.

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