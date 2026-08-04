Unitatea 2 de la Cernavodă continuă să funcționeze la capacitate nominală

Marți dimineață, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că nivelul apei la centrala de la Cernavodă a crescut cu 2 centimetri. Anunțul vine după detonarea controlată a unei formațiuni de stâncă de pe brațul Bala, desfășurată, luni, pentru a crește debitul apei în zona centralei.
Specialiștii de la Cernavodă „monitorizează în permanență parametrii de operare, marjele de siguranță și fiabilitatea echipamentelor”, potrivit comunicatului publicat.
De asemenea, adițional monitorizării stării centralei, CNE Cernavodă analizează prognozele INHGA pentru perioada următoare, mai arată sursa citată.
Potrivit celei mai recente prognoze a hidrologilor, debitul Dunării va scădea la 1.400 mc/s, iar această valoare va fi staţionară până la începutul săptămânii viitoare.