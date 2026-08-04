Bolojan: Nu sunt anticipate probleme cu carburanții. Guvernul pregătește măsuri pentru energie

Prima ședință a fost dedicată situației de la Centrala Nucleară Cernavodă, în contextul scăderii debitului Dunării. Potrivit lui Bolojan, lucrările de dragare și derocare continuă, iar în perioada următoare va avea loc operațiunea de scufundare a barjelor, după îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice.

„Obiectivul nostru este să prelungim funcționarea Unității 2 a centralei, deoarece fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru Sistemul Energetic Național. Nivelul apei la Cernavodă nu a mai scăzut. Este un semnal bun, dar situația rămâne dificilă și continuăm toate măsurile pentru a menține grupul în funcțiune cât mai mult”, a transmis a premierul și ministrul interimar al Energiei, pe Facebook.

Nu sunt probleme legate de aprovizionarea cu combustibil

Referitor la aprovizionarea cu combustibil, premierul interimar a spus că datele indică o îmbunătățire a situației. El a precizat că rafinăria OMV procesează la capacitate maximă, iar Petromidia funcționează la aproximativ 85% din capacitate și este așteptată să revină la un regim normal de funcționare până la finalul săptămânii.

„În acest moment, nu anticipăm probleme privind aprovizionarea cu combustibil pentru populație, agricultură și transportatori”, transmite premierul interimar.

Sunt analizate mai multe soluții pentru energie

În cadrul celei de-a treia ședințe, Ilie Bolojan a discutat cu principalii furnizori de energie despre măsurile necesare pentru menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național. Printre soluțiile analizate se numără plata sumelor restante din schema de compensare pentru asigurarea lichidității în piață, colaborarea cu Transelectrica pentru identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în rândul marilor consumatori și accelerarea emiterii documentelor necesare pentru proiectele energetice aflate într-un stadiu avansat.

„Am convenit cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei să accelereze emiterea tuturor documentelor necesare pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat, astfel încât noile capacități de producție să poată fi puse în funcțiune cât mai rapid.”, a precizat premierul.

Bolojan le-a mulțumit cetățenilor și companiilor care reduc consumul de energie în această perioadă. Acesta a subliniat că „fiecare măsură de economisire contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului energetic”.

Hotărâre de guvern

Totodată, premierul interimar a anunțat că Executivul va adopta în zilele următoare o hotărâre de guvern pentru punerea în aplicare a mecanismului prevăzut de lege în cazul în care reducerea voluntară a consumului nu va fi suficientă pentru acoperirea necesarului de energie în orele de vârf.

„Marile companii consumatoare ar putea fi notificate cu 24 de ore înainte cu privire la limitarea temporară a consumului, în funcție de specificul activității și de posibilitățile Sistemului Energetic Național. Este un mecanism de rezervă, pe care îl pregătim pentru a fi folosit doar dacă situația o va impune”, a conchis Bolojan.