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Sectorul 6 taie la jumătate lumina din parcuri și locuri de joacă. Măsura luată în timpul crizei energetice

Primăria Sectorului 6 va reduce, în perioada următoare, intensitatea iluminatului în cea mai mare parte a parcurilor și locurilor de joacă pe care le administrează. Corpurile de iluminat vor funcționa la aproximativ 50% din capacitatea maximă, măsura fiind luată pentru diminuarea consumului de energie electrică.
Sectorul 6 taie la jumătate lumina din parcuri și locuri de joacă. Măsura luată în timpul crizei energetice
Gabriel Negreanu
04 aug. 2026, 22:41, Economic
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Iluminatul nu va fi oprit complet, precizează administrația locală. Autoritățile susțin că parcurile și locurile de joacă vor rămâne funcționale și suficient iluminate pentru ca siguranța persoanelor care le folosesc să nu fie afectată.

Reducerea poate fi aplicată în spațiile dotate cu sisteme de telegestiune, care permit reglarea de la distanță a intensității luminii. Printre zonele vizate se numără parcurile Tudor Vladimirescu, Marin Preda, Nicolae Filimon, ANL Brâncuși, Sfântul Andrei și mai multe grădini de cartier și locuri de joacă din Drumul Taberei, Militari, Crângași și Giulești.

Măsura, luată în contextul crizei energetice

Decizia Primăriei Sectorului 6 vine după apelul adresat de Guvern instituțiilor publice, companiilor și populației pentru reducerea voluntară a consumului de electricitate, în special în orele de vârf de seară.

România se află în stare de alertă energetică timp de 30 de zile, după ce seceta severă și debitele foarte scăzute ale Dunării și ale râurilor au redus producția de electricitate. Guvernul a cerut activarea tuturor capacităților disponibile, creșterea importurilor și limitarea consumului acolo unde este posibil.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă a fost oprită controlat pe 28 iulie din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Autoritățile au intervenit ulterior în zona bifurcației Bala–Dunărea Veche pentru a menține nivelul de apă necesar funcționării Unității 2.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că fiecare megawatt economisit este important, în condițiile în care consumul poate ajunge la aproximativ 8.000 MW în orele de seară, iar producția hidro și nucleară este afectată de secetă.

Și alte administrații și instituții publice din țară au început să reducă iluminatul arhitectural, intensitatea iluminatului public sau durata de funcționare a acestuia, acolo unde măsurile nu afectează siguranța cetățenilor.

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