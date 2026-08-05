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INHGA: Debitul Dunării rămâne scăzut. Mai puțină apă pe râurile din țară, în august

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), transmite, miercuri, că regimul hidrologic pe râuri va fi deficitar în luna august. De asemenea, hidrologii anunță că debitul Dunării la Baziaș va coborî la 1.400 mc/s.
INHGA: Debitul Dunării rămâne scăzut. Mai puțină apă pe râurile din țară, în august
Bancuri de nisip apărute ca urmare a nivelului scazut al Dunarii, in zona Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II/MEDIAFAX FOTO
Daiana Rob
05 aug. 2026, 15:17, Știri externe
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Începând de miercuri și până în data de 12 august la ora 7:00, debitul la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi în ușoară scădere în prima zi, până la valoarea de 1.400 mc/s.

Ulterior, acesta se va menține staționar până la sfârșitul intervalului, situându-se sub media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

În ceea ce privește râurile din țară, în luna august, regimul hidrologic al acestora se va situa, în general, la valori cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Debitele mai reduse sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bârlad și Râmnicu Sărat, pe cursul superior al Siretului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea. Pe aceste râuri, debitul de apă se va situa sub 30% din mediile multianuale lunare.

Cu toate acestea, hidrologii informează că în această lună sunt posibile fenomene asociate ploilor torențiale precum scurgerile de pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide, în ciuda căldurii și a secetei.

La polul opus, valorile mai ridicate sunt estimate pe râurile din bazinul hidrografic al Prahovei, precum și în bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului.

Hidrologii vor mai transmite prognoze actualizate. În situațiile în care va fi estimată posibilitatea depășirii cotelor de apărare, prognozele vor fi urmate de avertizări hidrologice, emise în funcție de situația hidrologică și de evoluția vremii din acel moment.

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