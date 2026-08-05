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Strategia pentru biodiversitate nu apără interesele României. AUR a votat împotrivă – COMUNICAT

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a votat împotriva proiectului de lege privind aprobarea Strategiei naționale pentru biodiversitate, considerând că documentul nu apără interesele României, ci promovează politici care afectează fermierii și dezvoltarea României.
Strategia pentru biodiversitate nu apără interesele României. AUR a votat împotrivă - COMUNICAT
Departamentul Politic
05 aug. 2026, 20:17, Politic
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AUR atrage atenția că strategia conține prevederi înșelătoare privind sprijinul acordat agricultorilor și reprezintă încă un pas spre impunerea unor politici de mediu rupte de realitatea din România.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a calificat strategia drept unul dintre cele mai nocive documente ajunse în Parlament și a acuzat că aceasta promovează o viziune ideologică, în detrimentul interesului național.

„Acest document, Strategia pentru biodiversitate, este unul dintre cele mai odioase documente care au ajuns în Parlament în ultima perioadă. Nu reprezintă interesele României în acest domeniu. Este un document programatic al USR, care mărturisește extremismul ecologic”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

Parlamentarul AUR a arătat că modificările operate în comisii nu au reușit să corecteze problemele de fond ale documentului.

„S-a încercat, în ultimele două zile, cârpirea acestui document în Comisia pentru mediu și în Comisia juridică, dar strâmbitatea acestui document este atât de mare, încât această lucrare s-a dovedit a fi sisifică”, a afirmat Valeriu Munteanu.

Deputatul AUR a avertizat că fermierii sunt principalii afectați de strategie și a susținut că documentul creează așteptări pe care chiar textul său le contrazice.

„Domnul ministru Fechet a spus foarte clar: sunt prevederi amăgitoare pentru fermieri. Ori documentul spune foarte clar că nu vor exista compensații pentru fermieri. Sunt prevederi care mint fermierii, care vor fi afectați în mod direct și foarte grav de prevederile acestui document”, a precizat deputatul AUR.

Valeriu Munteanu a criticat și modul în care a fost elaborată strategia, susținând că aceasta nu a fost redactată în cadrul ministerului.

„Acest document nu a fost scris la minister. Pentru că, iată, plătim sute de mii de funcționari, zeci de mii de funcționari, și nu s-a găsit cineva să scrie acest document. A trebuit ca USR să dea mulți, mulți bani unor companii care să scrie strâmb acest document. În aceste condiții, AUR nu poate și nu va susține acest document”, a declarat deputatul AUR Valeriu Munteanu.

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