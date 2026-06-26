Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan, întâlnire cu Dominic Friz înainte de discuția de la Cotroceni

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Despre aceeași întâlnire care a avut loc astăzi înainte de ședința de la Cotroceni a scris și Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. „Am avut o întâlnire în această după-amiază cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și partenerii din USR, conduși de președintele Dominic Fritz. Vrem modernizarea și reformarea României și vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte.”, a declarat Mureșan. Știrea inițială

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat vineri că i-a primit la sediul partidului pe liderul PNL, Ilie Bolojan, și pe Siegfried Mureșan, propunerea comună a PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru.

La întâlnire a participat și ministra de Externe a României, Oana Țoiu.

După discuții, Fritz a transmis pe Facebook că propunerea unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, condus de Siegfried Mureșan, este o soluție pentru ieșirea din actuala criză politică.

„Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea – pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată”, a scris Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

Vineri, PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Europarlamentarul și vicepreședintele Partidului Popular European (PPE) este candidatul comun al celor trei partide și va intra în cursă împotriva lui Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru.

Administrația Prezidențială a anunțat că, de la ora 18:00, președintele Nicușor Dan va avea o întâlnire cu liderii partidelor principale care negociază în această perioadă în privința viitorului Guvern.